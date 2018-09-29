«Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч РПЛ 29 сентября 2018 года

В субботу, 29 сентября, в девятом туре чемпионата РПЛ «Урал» на своем поле примет тульский «Арсенал». Начало матча — в 11:30. Прогноз на «Урал» — «Арсенал» Тула.

«Урал»

«Шмели» в восьми поединках Премьер-лиги смогли набрать такое же количество очков и расположились на 12 строке в турнирной таблице.

Стартовали «уральцы» в этом чемпионате с трех кряду домашних поединков, в которых смогли набрать всего лишь один балл, сыграв вничью с московским «Динамо» (1:1).

Затем последовало поражение от «Зенита» (1:4) в гостях. В пятом туре «оранжево-черные» одержали первую победу в сезоне, переиграв на родной арене «Ахмат» со счетом 2:1.

В следующем игровом дне команда Дмитрия Парфенова разгромно уступила в Москве ЦСКА (0:4). Последние две игры российского первенство принесли им четыре пункта — домашняя ничья с «Ростовом» (1:1) и выездная виктория над «Енисеем» (2:1).

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Накануне Урал провел поединок 1/16 финала Кубка, где нанес гостевое поражение второлиговому «Нефтехимику» (3:2).

Нападающие Павел Погребняк и Гиорги Чантурия находятся в лазарете и пропустят эту встречу.

«Арсенал» Тула

«Оружейники» находятся на 10 месте после восьми матчей РПЛ, имея в своем активе на один балл больше, чем их предстоящий соперник.

В пяти стартовых турах канониры набрали только четыре пункта, переиграв на своем поле «Ахмат» (3:1) и поделив очки с московским «Динамо» (0:0).

На данный момент у подопечных Олега Кононова 4-матчевая беспроигрышная серия (три игры в чемпионате и одна в Кубке). Пока только в одной выездной игре чемпионата «пряники» набрали очки — с «Енисеем» (0:0) в шестом туре, остальные два матча они проиграли.

Календарь и таблица РПЛ

Как и их оппонент, «Арсенал» преодолел 1/16 финала Кубка России, переиграв в гостях представителя третьего по силе дивизиона «Сахалин» (2:1).

В прошлом сезоне соперники оба матча закончили вничью (1:1 и 2:2). «Урал» еще никогда не проигрывал «Арсеналу» в Екатеринбурге.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» — 2.25, победа «Арсенала» — 3.40, ничья — 3.30.

Обе команды не особо надежны в обороне, чему свидетельствуют пропущенные мячи в кубковых играх с представителями низших дивизионов. И в чемпионате оппоненты зачастую играют результативно. Скорее всего, и в этой встрече соперники порадуют забитыми мячами. 0