«Хаддерсфилд Таун» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 сентября

В субботу, 29 сентября, «Хаддерсфилд Таун» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Гэлфарм», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд Таун» — «Тоттенхэм».

«Хаддерсфилд Таун»

Футболисты «Хаддерсфилд Таун» начали текущий сезон явно не так, как планировали, ведь после шести сыгранных туров занимают последнее место в турнирной таблице с двумя набранными очками.

«Терьеры» смогли набрать очки в матчах с «Кардифф Сити» (0:0) и «Эвертоном» (1:1).

При этом «Челси» (0:3), «Манчестер Сити» (1:6), «Кристал Пэлас» (0:1) и «Лестеру» (1:3) они проиграли.

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Кроме того, команда Давида Вагнера уже вылетела из Кубка английской лиги, уступив «Сток Сити» (0:2).

В лазарете «Хаддерсфилд Таун» находится только полузащитник Собхи Рамадан.

«Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» пока играет куда лучше, поэтому расположился на пятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков.

«Шпоры» в нынешнем сезоне обыграли «Ньюкасл» (2:1), «Фулхэм» (3:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).

А вот с «Уотфордом» (1:2) и «Ливерпулем» (1:2) подопечные Маурисио Почеттино не совладали.

Впрочем, ранее на этой неделе «Тоттенхэм» взял реванш у «Уотфорда» (2:2, по пенальти — 4:2) в Кубке английской лиги и вышел в 1/8 финала.

У «шпор» после травм восстанавливаются Уго Льорис, Мишел Ворм, Серж Орье и Кристиан Эриксен.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.46, победа «Хаддерсфилд Таун» — 7.80, ничья — 4.70.

Уходящий месяц стал для «шпор» довольно тяжелым, однако последние результаты вселяют оптимизм на позитивное будущее.

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Потеряв достаточно очков в АПЛ, подопечные Маурисио Почеттино вряд согласятся даже на ничью на стадионе «Гэлфарм», тем более что лидеры команды не играли в Кубке лиги в середине недели.

«Хаддерсфилд Таун» — один из явных претендентов на вылет. Играет он плохо и практически не забивает, поэтому нам кажется, что шансов у него нет. Наш прогноз — «победа "Тоттенхэма" с форой -1» за 1.75.

Еще один интересный вариант — «гости победят и не пропустят» за 2.42. Да, у лондонцев далеко не все в порядке в обороне, но и аутсайдер яркими атакующими действиями не блещет. 0