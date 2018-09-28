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    «Сент-Этьен» — «Монако». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 28 сентября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Монако
    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Монако»
    «Монако» занимает третье с конца место в Лиге 1
    В восьмом туре французского первенства «Сент-Этьен» на своем поле примет «Монако». Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Монако».
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    «Сент-Этьен»

    В прошлом сезоне «Сент-Этьен» продемонстрировал хороший прогресс при новом рулевом Жане-Луи Гассе после того. как команда была разгромлена в дерби Роны «Лионом». Вахби Хазри в атаке, примкнувший на правах аренды полузащитник Реми Кабелла, а также возродившиеся защитник Матье Дебюши и хорошо знакомый российским болельщикам Ян М'Вила стали движущей силой уже в новом сезоне.

    Вместе с клубной легендой в обороне Лоиком Перреном, а также с лучшим вратарем Лиги 1 минувшей кампании Стефаном Рюффье и без отвлекающих еврокубков «Зеленые» способны не только занять пятое место, но и позицию повыше. Новый розыгрыш французского первенства это подтверждает.

    По итогам семи туров один из самых титулованных клубов страны потерпел лишь одно поражение, да и то случилось в поединке против чемпиона ПСЖ (0:4), пусть и стало разгромным. Между тем, три матча «Сент-Этьен» выиграл, а в еще трех довольствовался ничьей, благодаря чему идет на шестой позиции в одном балле от зоны Лиги чемпионов.

    «Монако»

    Проблемы «Монако» начались еще в Суперкубке Франции, где подопечные Леонарду Жардима потерпели уж слишком крупное поражение от ПСЖ со счетом 0:4. Гостевая уверенная победа в первом туре Лиги 1 над «Нантом» (3:1), казалось, стала свидетельством того, что не все так плохом монегаскском княжестве, но в действительно она оказалась лишь иллюзией положительной ситуации в коллективе.

    Во втором матче домашнего первенства «Монако» на своем поле не сумел обыграть «Лилль» (0:0), а затем и вовсе уступил в гостях «Бордо» (1:2). После этого случилось еще одно фиаско — в домашних стенах, от «Марселя» (2:3).

    Эти поединки стали первыми тремя в дальнейшей безвыигрышной серии во всех турнирах (вместе с проигрышем «Атлетико» в Лиге чемпионов), которая накануне достигла уже семи матчей. Из-за таких выступлений коллектив оказался на 18-й строчке (а это уже переходные матчи за право выступать в элите), как раз над зоной вылета.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сент-Этьен» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0

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