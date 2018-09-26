«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки на матч Кубка футбольной лиги Англии 26 сентября 2018 года

«Ливерпуль»
На выходных в стане команды Клоппа произошло сразу несколько радостных событий.
Победа в последнем туре над «Саутгемптоном» (3:0) стала рекордной для «Ливерпуля». До этого «мерсисайдцы» никогда не выигрывали 7 матчей подряд со старта чемпионата.
Задорная тройка нападающих (Салах, Мане, Фирмино) достигла отметки в 100 совместных голов в рамках Премьер-лиги.
Ну, и главное — благодаря героизму игроков «Вест Хэма» в матче против «Челси» теперь именно «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Отрыв невелик — всего два очка — но он есть, и это не может не радовать Клоппа.
«Челси»
«Аристократы» тоже показывают очень достойный футбол в начале нового сезона. Но в последнем туре их поджидала свинья, которую подложил «Вест Хэм».
Соседи по городу не сильно и замыкались на своей половине, ведь малое владение мячом вовсе не признак «автобуса» на поле. Однако и открытой игру «Вест Хэма» не назовешь. Словом, 72% владения «Челси» не принесли ничего, кроме гордости за цифру в 17 ударов.
На возможные потери очков в ближайшее время указывал и матч с «ПАОКом» в Лиге Европы (победа 1:0). Греки показали: лучшее противодействие команде Маурицио Сарри — дать ей то, чего она добивается.
Так, «орлы» отдали мяч (65% владения «синих»), позволяли «пенсионерам» бить (22 удара), но сделали все для «неудобности» позиций лондонцев путем грамотного перекрытия зон.
И что интересно — никаких дополнительных фолов не нужно. За 90 минут «ПАОК» нарушил правила всего 6 раз. На секундочку, «Вест Хэм» в силу своих особенностей сфолил 11 раз, что для команды Мануэля Пеллегрини совсем не много.
Прогноз
Вот и получается, если команда Юргена Клоппа просто сделает то, что умеет — будет быстро перестраиваться, развивать атаки стремительно, и на секунду за счет аритмии позволит сопернику поверить в успех — в следующей стадии Кубка лиги мы увидим именно «Ливерпуль».
Поскольку после Кубка команды сразу сыграют в чемпионате, рискуем предположить, что эта игра будет «пристрелочной». Поэтому высокой результативности не ждем.
Наша ставка — «ТМ 3,25» за 1,50. 0