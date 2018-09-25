«Нефтехимик» — «Урал». Прогноз и ставки на Кубок России 25 сентября 2018 года

В 1/16 финала Кубка России нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 25 сентября и начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Нефтехимик» — «Урал».

«Нефтехимик»

Клуб из Нижнекамска в этом розыгрыше Кубка России прошел уже три этапа. Во втором раунде квалификации «Нефтехимик» на выезде переиграл КАМАЗ из Набережных Челнов — 3:2.

Затем «химики» одолели ижевский «Зенит» (1:0) в гостях. А в 1/32 финала подопечные Юрия Уткульбаева обыграли дома перволиговую «Мордовию» Саранск (1:0), забив им в самом конце встречи.

В первенстве второй лиги «Нефтехимик» на данный момент идет на третье строки в зоне Урал-Поволжье, заработав в 9 матчах 22 очка и уступая первому месту только два пункта.

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Последние три матча нижнекамская команда выиграла. Были поочередно повержены «Сызрань 2003» (1:0) дома, дубль «Урала» (4:2) в гостях и пермская «Звезда» (4:1) на своем поле.

«Урал»

Уральцы провели в этом сезоне восемь игр в РПЛ, в которых они набрали восемь баллов и занимают 12 строку в турнирной таблице.

Старт этого сезона был неудачный у «шмелей». В первых четырех турах они набрали всего лишь одно очко, при этом три игры «оранжево-черные» провели на своем поле.

И только в пятом туре была одержана первая победа в чемпионате. Подопечные Дмитрия Парфенова на родной арене переиграли «Ахмат» со счетом 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

Затем последовал выездной разгром от ЦСКА (0:4), а в последних двух играх «Урал» добыл четыре пункта и поднялся из зоны вылета — ничья дома с «Ростовом» (1:1) и победа в последнем туре над «Енисеем» (2:1) в гостях.

Последний раз команды встречались в сезоне-2012/13, на тот момент оба коллектива выступали в ФНЛ. В Екатеринбурге «Урал» добился уверенной победы (3:0), а вот в Нижнекамске победитель выявлен не был (2:2).

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают фаворитом гостей поединка, предлагая на их победу в основное время — 1.80.

На победу хозяев в основное время дают — 5.00, ничья в основное время оценена — в 3.40.

Проход: «Нефтехимика» — 3.20, «Урала» — 1,35.

«Нефтехимик» — один из лидеров своей зоны во второй лиге. Он еще в этом сезоне не проигрывал на своем поле и смог пройти уже три раунда в Кубке. У «Урала» не лучшим образом обстоят дела в Премьер-лиге. В этом сезоне «шмели» будут вести борьбу за сохранения места в элите.

Так что, уральцы смогут выставить не основной состав и это даст шанс младшим по классу. Рискнем, поставить на — будет серия пенальти. 0