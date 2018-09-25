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    «Интер» догонит «Фиорентину»

    «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч Серии А 25 сентября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Интер Фиорентина
    Прогноз на «Интер» — «Фиорентина»
    Команда Спаллетти набирает форму
    В шестом туре итальянского первенства миланский «Интер» на своем поле примет «Фиорентину». Матч начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина».
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    «Интер»

    По итогам минувшего чемпионата «Интер» финишировал четвертым в Серии А, завоевав путевку в Лигу чемпионов впервые за последние шесть сезонов. Летом клуб сделал ряд громких трансферов, из которых стоит выделить покупку Раджи Наингголана («Рома»), Квадво Асамоа («Ювентус»), Стефана Де Врея («Лацио») и Шиме Врсалько («Атлетико»).

    В новом розыгрыше внутреннего первенства подопечные Лучано Спаллетти стартовали не очень хорошо, одержав две победы в пяти поединках и расположились на данный момент на девятом месте. В первом туре был проигрыш от «Сассуоло» со счетом 0:1 в гостях, затем потеря очков в домашней игре с «Торино» (2:2), в которой «нерадзурри» выигрывали после первого тайма 2:0, и только в третьем туре была одержана первая победа — над «Болоньей» (3:0).

    Судя по минувшей неделе, дела у команды постепенно налаживаются, ведь она не просто добыла две победы, а сделала это добавленное к основному время обоих матчей. Сперва в Лиге чемпионов на своем поле был повержен «Тоттенхэм» (2:1), а затем на выезде в Сериии А — «Сампдория» (1:0), благодаря чему «Змеи» поднялись на девятую строчку.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» финишировала в прошлом чемпионате на восьмой строке, отстав от еврокубкового места всего лишь на три очка. Дружина Стефано Пьоли в этом сезоне провела только два матча и выиграла оба, и с шестью очками расположились на третьей строке турнирки.

    Сначала «Фиалки» на родной арене уничтожили «Кьево» — 6:1, в следующем поединке (тоже дома) минимально одолели «Удинезе» со счетом 1:0. Три из семи мячей за флорентийцев забил полузащитник Марко Бенасси, который в прошлом сезоне провел только пять голов в 35 матчах чемпионата.

    Лишь после этого «Скуадра Виола» пережила определенный спад, ведь сперва на выезде она уступила «Наполи» (0:1), а затем довольствовалась ничьей с «Сампдорией» (1:1) в гостях. Тем не менее, домашний разгром СПАЛа (3:0) дал понять, что у команды все, в целом, неплохо — сейчас она уже на третьей позиции.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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    Прогноз на «Интер» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30. В шестом туре итальянского первенства миланский «Интер» на своем поле примет «Фиорентину». Матч начнется в 22:00 по Москве.
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