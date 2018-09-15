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    Настроится ли «Бавария» на разгром соперника?

    «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 15 сентября

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Байер
    Прогноз на «Бавария» — «Байер»
    Роберт Левандовски
    В субботу, 15 сентября, «Бавария» на своем поле примет «Байер» в рамках третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Байер».
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    «Бавария»

    Мюнхенская «Бавария» начала текущий сезон с матча за Суперкубок Германии, в котором разгромила «Айнтрахт» (5:0).

    В немецкой Бундеслиге подопечные Нико Ковача идут без потерь: в первом туре они обыграли «Хоффенхайм» (3:1), а во втором — «Штутгарт» (3:0), притом в обеих встречах отличились Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

    В конце августа «Бавария» также успела провести товарищеский матч с «Чикаго», в котором победила без особых проблем (4:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Среди травмированных у мюнхенцев значатся Кингсли Коман и Матс Хуммельс.

    «Байер»

    А вот для «Байера» текущий сезон пока складывается просто ужасно, ведь в двух стартовых турах он не набрал ни одного очка.

    В первом туре Бундеслиги «аптекари» уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2), а во втором — «Вольфсбургу» (1:3).

    В стартовом матче Кубка Германии «Байер» встречался с «Пфорцгаймом», у которого выиграл с минимальным счетом (1:0).

    Стоит заметить, что в лазарете леверкузенской команды находятся сразу семь игроков, среди которых Ларс Бендер, Венделл и Юлиан Баумгартлингер.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.24, победа «Байера» — 12.50, ничья — 7.20.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Очевидно, что у мюнхенцев не должно возникнуть проблем с командой, которая на старте сезона демонстрирует столь удручающие результаты. Однако ставить на чистую победу хозяев не выгодно из-за низкого коэффициента.

    Учитывая высокую результативность подопечных Нико Ковача, мы бы присмотрелись к ставке «победа "Баварии" и индивидуальный тотал мюнхенцев больше 2,5» за 2.19.

    Альтернативный вариант — «хозяева выиграют гонку до трех голов» за 1.82. «Бавария» демонстрирует яркий и атакующий футбол, поэтому при поддержке родных трибун должна забить как минимум три мяча. 0

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    Прогноз на «Бавария» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.19. В субботу, 15 сентября, «Бавария» на своем поле примет «Байер» в рамках третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начнется в 16:30 по московскому времени.
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