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    Осторожность и риск бывают совместимы

    Шотландия — Албания. Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА 10.09.2018

    Лига наций Сборная Албании
    Прогноз на Шотландия — Албания
    Алекс Маклиш
    В рамках 2-го тура Лиги наций сборная Шотландии 10 сентября примет сборную Албании. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Шотландия — Албания.
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    Шотландия

    Это будет первый матч в Лиге наций для команды Алекса Маклиша. После неудачного выступления в квалификации на чемпионат мира (3-е место в группе) со сборной Шотландии начали твориться непонятные вещи.

    Команда сменила целую авоську наставников, но ни один успеха пока не достиг. Ведь в шести последних товарищеских поединках «тартановая армия» пять раз терпела поражение. А единственная победа над венграми была минимальной (1:0).

    Последний поединок против Бельгии — это тихий ужас. В первом тайме шотландцы смогли только два раза ударить по воротам соперника, ведь мяч им попросту не давали (34% владения).

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    • И только во втором тайме, когда с поля ушли Лукаку, Мертенс и Компани, «Highlanders» смогли выровнять игру по цифрам (6-6 по ударам, 3-3 по попаданиям в створ). Однако это не помешало им пропустить за 90 минут четыре гола и ничего не сказать взамен.

    Албания

    В квалификационной группе на чемпионат мира сборная Албании тоже заняла третье место. Вот только проиграла вторым итальянцам аж десять очков.

    Особого успеха в товарняках «горные орлы» тоже не сыскали: в четырех поединках — три поражения. Оставшийся матч — это победа над сборной Турции 3:2.

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    Но старт непосредственно в Лиге наций оказался успешным — в первом туре команда Кристиана Пануччи минимально переиграла сборную Израиля. Заметим, что игра была равной: 13-13 по ударам, 52% на 48% по владению и 5-5 по угловым.

    Прогноз

    Большинство букмекеров отдают предпочтение сборной Шотландии. Однако мы не будем идти вслед стереотипам. Албанцы могут крепко схватиться за ноги соперника и связать их на всех участках поля.

    Потому предлагаем сыграть осторожно, но с примесью риска, не рвя себе жилы, но с будущей перспективой дохода. Итак, наша ставка — «1Х + ОЗ» за 2,45. 0

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    Прогноз на Шотландия — Албания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45. В рамках 2-го тура Лиги наций сборная Шотландии 10 сентября примет сборную Албании. Начало матча — в 21:45 мск.
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