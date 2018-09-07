Литва — Сербия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2018 года

Cербы не вышли из группы на ЧМ-2018

Cербы не вышли из группы на ЧМ-2018 twitter.com/fssrbije

В пятницу, 7 сентября, в первом туре Лиги наций сборная Литвы будет принимать команду Сербии. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Литва — Сербия.

Литва

Литовцы в отборе на ЧМ-2018 играли в группе F, в которую также входили Мальта, Словения, Англия, Словакия и Шотландия.

Прибалтийский коллектив в 10 отборочных матчах смог набрать только 6 очков, благодаря 1 победе и 3 ничьим. Забив три гола, сами литовские футболисты пропустили в свои ворота 20, что говорит о серьезных проблемах в защите.

После завершения квалификационной кампании подопечные Эдгараса Янаускаса провели 5 товарищеских матчей и дважды сыграли в рамках розыгрыша Балтийского кубка. Одержали две победы — над Арменией (1:0) и Шри-Ланкой (2:0), а также сыграли вничью с Латвией (1:1).

Сербия

Сербам удалось преодолеть отбор и выступить в финальной части ЧМ-2018.

В первом поединке на мундиале «белые орлы» с трудом одолели Коста-Рику. Помог европейцам великолепный штрафной в исполнении Коларова, без которого вряд ли подопечные Младена Крстаича смогли бы взять три очка.

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Еще больше проблем у Сербии возникло против швейцарцев (1:2). Главная ударная сила команды Александар Митрович открыл счет, но затем техничная и быстрая атакующая линия Швейцарии не только сравняла счет, но и вырвала победу в добавленное время.

Завершили свой путь сербы поражением от Бразилии — Неймар и компания забили два безответных мяча.

Прогноз

Команды встречались в отборе на ЧМ-2010. Тогда в Белграде сербы разгромили соперника — 3:0, но литовцы ответили домашним триумфом — 2:1.

У сборной Сербии очень сильная команда на фоне оппонентов, многие футболисты представляют топ-лиги, чего нельзя сказать о литовцах. Предлагаем поставить на комфортную победу гостей с форой -1 гол за 1,91. 0