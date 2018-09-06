Словения — Болгария. Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2018 года

В матче первого тура Лиги наций сборная Словении 6 сентября примет на своем поле сборную Болгарии. Матч начнется в 21:45 мск. Прогноз на Словения — Болгария.

Словения

В попытке пробиться на чемпионат мира в России сборная Словении набрала 15 очков в своей квалификационной группе. Этого хватило только на четвертое место, поэтому в главном турнире парни Томажа Кавчича не участвовали.

После неудачного отбора на Мундиаль словенцы провели три контрольных поединка. Два из них завершились «сухими» поражениями: Австрии 0:3 и Беларуси 0:2.

В последнем матче сборная Словении обыграла на выезде Черногорию 2:0. Итсорический апогей славы «Fantije» — участие в Евро-2000 и ЧМ-2002. Последний визит на крупные международные соревнования был в 2010 году — чемпионат мира в ЮАР.

Болгария

Коллектив Петара Хубчева тоже занял лишь четвертое групповое место в отборе на чемпионат мира 2018. Только болгары набрали на 2 очка меньше словенцев — 13 пунктов за 10 игр.

Новый турнир Лиги наций позволяет получить дополнительную путевку на Евро. Однако Болгарский футбольный союз поступил странно: после неудачной квалификации на ЧМ главная футбольная организация страны быстренько организовала еще три товарняка.

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Но суть в том, что аккурат под начало матчей в лиге С сборная Болгарии не проводила никакой подготовки. Последний матч против Казахстана (2:1) был еще в марте. Кстати, отметим, что победный гол в этом матче «львы» забили на 94-й минуте. О силе Казахстана все знают, потому делаем выводы.

Прогноз

Проводя аналогию с клубом, можем назвать обоих соперников типичными середняками. Личные поединки между такими командами обычно имеют свои обязательные атрибуты: вязкая игра в центре поля, большое количество стандартов, фолы и наказание за них.

А еще такие матчи очень часто заканчиваются вничью. Ничего не указывает на «выверт» традиции. Поэтому поставим на будни европейских середняков — «Х» за 3,05. 0