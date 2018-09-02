В воскресенье, 2 сентября, в рамках третьего тура Серии А «Сампдория» на своем поле будет принимать «Наполи». Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А 2 сентября.

«Сампдория»

«Дория» в прошлом сезоне выступила удовлетворительно, заняв 11-е место.

Подопечные Марко Джампаоло особенно ни на что не претендовали, а в новом сезоне провели всего одну игру, уступив на выезде «Удинезе» — 0:1. Это уже четвертое подряд поражение «блучекьяти» в национальном первенстве.

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Выиграла «Сампдория» всего 4 из 15 предыдущих матчей в национальном первенстве, проиграв десять раз. В то же время у себя дома она уступила всего в 2 из 11 предыдущих матчей, одержав шесть побед. Подопечные Джампаоло отличаются умением настроиться на сильных соперников, но стабильности коллективу явно не хватает.

«Наполи»

Текущий сезон должен дать ответ на вопрос, действительно ли «Наполи» приближается к «Ювентусу» в борьбе за чемпионский титул в Италии, или же «адзурри» просто создают все большую видимость этой борьбы без реальных шансов когда-то стать на один уровень с флагманом кальчо.

Построенную Маурицио Сарри команду возглавил искушенный в завоевании трофеев Карло Анчелотти, поэтому для неаполитанского коллектива именно сейчас наступает момент истины: либо он наконец сумеет выиграть скудетто, либо вскоре начнет переживать спад. Лучший состав и наставник, нежели сейчас, у «Партенопеи» вряд ли появятся в ближайшем будущем.

Первые два тура нельзя назвать простыми для неаполитанцев. Волевая победа над «Лацио» на выезде — 2:1, а затем домашний триумф в поединке с «Миланом» (3:2). Соперник вел после первого тайма, но после перерыва Зьелински и Мертенс принесли «Наполи» три очка.

Пока что можно констатировать, что дружина Анчелотти способна держать удар.

Прогноз

В прошлом сезоне оба очных поединка в свою пользу завершили неаполитанцы — 2:0 в гостях и 3:2 дома. Беспроигрышная серия против генуэзцев насчитывает уже 14 матчей.

Считаем, что «Наполи» и в этот раз не допустит осечки. Соперник удобный, поэтому вряд ли «партенопейцы» ограничатся одним голом. Ставим на победу «Наполи» с форой -1 гол за 1,87. 0