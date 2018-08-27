«Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч Серии А 27 августа 2018 года

Закрывать программу второго тура чемпионата Италии будут «Рома» и «Аталанта». Матч состоится 27 августа в Риме и начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Рома» — «Аталанта».

«Рома»

Прошлый чемпионат «волки» закончили на третьем месте, набрав в 38 поединках Серии А 77 очков и отстав от чемпиона аж на 18 баллов.

Календарь и таблица Серии А

Стартовая игра нового сезона принесла римлянам минимальную гостевую победу над «Торино» со счетом 1:0. Все решил мяч забитый Эдином Джеко за минуту до конца основного времени матча.

В целом в этом поединке команда Эусебио Ди Франческо больше владела мячом, но нанесла меньше ударов в створ (4 против 5). И к тому же, арбитр не засчитал гол туринцев, забитый ими в начале второй половины встречи.

В прошлом сезоне римский клуб на своем поле одержал 11 побед, два раза сыграл вничью и шесть матчей проиграл.

«Аталанта»

«Боги» финишировали на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А, заработав в 38 встречах 60 пунктов.

Это место позволило им принять участие в Лиги Европы, в которой клуб из Бергамо стартовал со второго раунда квалификации. На этом этапе подопечные Джана Пьеро Гасперини прошли боснийский «Сараево» (2:2 и 8:0), затем выбили израильский «Хапоэль» Хайфа (2:0 и 4:1).

В плей-офф раунде Лиги Европы «сине-черные» успели провести только одну встречу, на своем поле клуб из Бергамо сыграл вничью 0:0 с «Копенгагеном».

В первом туре чемпионата Италии-2018/19 «Аталанта» разгромила «Фрозиноне» на своем поле со счетом 4:0. Гостевые матчи минувшего сезона принесли ей семь побед, шесть ничьих и столько же поражений.

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В прошлом розыгрыше Серии А оппоненты обменялись гостевыми победами. В Риме со счетом 2:1 победили гости, в Бергамо верх взяли «волки» — 1:0.

Прогноз

«Аталанта» успела провести уже шесть официальных поединков в новом сезоне, и не забила только в одной встрече. «Рома» провела только одну встречу, которую выиграла на классе.

Бергамцы на данный момент набрали хороший ход, и к тому же они неплохо играю на выезде, где зачастую забивают. «Рому» свои болельщики будут подстегивать к активным действиям в атаке. Поэтому, в этой встрече мы прогнозируем, что обе команды смогут забить: да за 1,85 0