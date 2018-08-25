«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 25 августа 2018 года

25 августа «Ливерпуль» на родном стадионе примет «Брайтон» во 3-м туре чемпионата Англии. Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Брайтон».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» Юргена Клоппа — отрада для души настоящего футбольного болельщика. «Мерсисайдцы» ставят во главе красивую атакующую игру и одновременно добиваются результата.

После двух туров «красные» занимают вторую строчку, уступая «Манчестер Сити» по разнице голов. Но преимущество команды Клоппа в том, что она еще не пропускала — две стартовые победы вышли «сухими» («Вест Хэм» 4:0; «Кристал Пэлас» 2:0).

Интересно, что «Ливерпуль» в новом сезоне научился не только мощно начинать поединок, но и добивать соперника в конце. В прошлом сезоне «скаузеры» забили 16 голов в последние 15 минут матчей.

В сезоне нынешнем — в обозначенный промежуток влетело уже два гола. Да и по моментам «мерсисайдцы» пусть не на много, но делают упор на второй тайм.

«Брайтон»

«Курортники» успели сотворить первую сенсацию нового чемпионата. Хотя какая же это сенсация — скорее, уже похоже на традицию.

Во втором туре «Брайтон» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» 3:2. Если вспомнить прошлый сезон, то как раз и заметим зародыш новой традиции. «Чайки» одержали минимальную победу (1:0) в дебютном для себя сезоне в Премьер-лиге.

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Но проблем у команды Криса Хьютона тоже хватает, ведь выездные поединки по-прежнему смотрятся печально. В первом туре «Брайтон» проиграл «Уофторду» 0:2 на «Викаридж Роуд». При этом гости даже ни разу не попали по воротам.

Зато успели три раза попасть вне игры и 16 раз нарушить правила. Причем 12 фолов было во втором тайме.

Прогноз

В прошлом сезоне «Брайтон» во вторых таймах пропустил 30 мячей. Также отметим, что на чужих стадионах команда Криса Хьютона играла из рук вон плохо: 12 поражений в 19-ти матчах и всего 10 забитых голов.

В то время как «Ливерпуль» на своем поле набомбил 45 мячей, пропустив при этом 10. Поскольку тенденция «красных» к поднятию темпа во второй половине матча, скорее всего, сохранится считаем логичным поставить на «2 тайм: Ф1 (-1,5)» за 2,26. 0