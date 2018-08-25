ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти ВеаВундеркинды Лиги 1. Ровесники Мбаппе, готовящиеся к резкому взлету
  • 08:58
    • Умер легендарный игрок «Спартака» Парамонов
  • 08:13
    • Джеррард раскритиковал арбитра матча с «Уфой»
  • 23:43
    • «Уфа» уступила «Рейнджерс» в Глазго
  • 23:32
    • «Патртизан» сыграл вничью с «Бешикташем», «Заря» разошлась миром с «Лейпцигом»
  • 20:53
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»
  • 21:53
    • «Селтик» сыграл вничью с «Судувой», «Севилья» одолела «Сигму»
  • 20:41
    • Белорусы перестанут быть легионерами в российском футболе
    Все новости спорта

    У «красных» новая тенденция

    «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 25 августа 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Брайтон»
    Салах, Мане и Хендерсон
    25 августа «Ливерпуль» на родном стадионе примет «Брайтон» во 3-м туре чемпионата Англии. Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Брайтон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» Юргена Клоппа — отрада для души настоящего футбольного болельщика. «Мерсисайдцы» ставят во главе красивую атакующую игру и одновременно добиваются результата.

    После двух туров «красные» занимают вторую строчку, уступая «Манчестер Сити» по разнице голов. Но преимущество команды Клоппа в том, что она еще не пропускала — две стартовые победы вышли «сухими» («Вест Хэм» 4:0; «Кристал Пэлас» 2:0).

    Интересно, что «Ливерпуль» в новом сезоне научился не только мощно начинать поединок, но и добивать соперника в конце. В прошлом сезоне «скаузеры» забили 16 голов в последние 15 минут матчей.

  • «Ливерпуль» учится побеждать безобразно
  • Реакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
  • 21/08/2018

    • В сезоне нынешнем — в обозначенный промежуток влетело уже два гола. Да и по моментам «мерсисайдцы» пусть не на много, но делают упор на второй тайм.

    «Брайтон»

    «Курортники» успели сотворить первую сенсацию нового чемпионата. Хотя какая же это сенсация — скорее, уже похоже на традицию.

    Во втором туре «Брайтон» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» 3:2. Если вспомнить прошлый сезон, то как раз и заметим зародыш новой традиции. «Чайки» одержали минимальную победу (1:0) в дебютном для себя сезоне в Премьер-лиге.

    Все прогнозы на футбол

    Но проблем у команды Криса Хьютона тоже хватает, ведь выездные поединки по-прежнему смотрятся печально. В первом туре «Брайтон» проиграл «Уофторду» 0:2 на «Викаридж Роуд». При этом гости даже ни разу не попали по воротам.

    Зато успели три раза попасть вне игры и 16 раз нарушить правила. Причем 12 фолов было во втором тайме.

    Прогноз

    В прошлом сезоне «Брайтон» во вторых таймах пропустил 30 мячей. Также отметим, что на чужих стадионах команда Криса Хьютона играла из рук вон плохо: 12 поражений в 19-ти матчах и всего 10 забитых голов.

    В то время как «Ливерпуль» на своем поле набомбил 45 мячей, пропустив при этом 10. Поскольку тенденция «красных» к поднятию темпа во второй половине матча, скорее всего, сохранится считаем логичным поставить на «2 тайм: Ф1 (-1,5)» за 2,26. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ростов
  • Сегодня в 19:30
    •  1,78
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Сегодня в 21:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Сегодня в 21:30
    •  1,66
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 23:15
    •  1,80
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Завтра в 14:30
    •  2,12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил
  • «Ливерпуль» учится побеждать безобразно
    • 19:54 21/08/2018     Стивен Джеррард
  • Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
    • 11:51 18/08/2018     Маурицио Сарри и Унаи Эмери
  • «Челси» — «Арсенал». Хаос и классика
    • 16:09 19/08/2018
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26. 25 августа «Ливерпуль» на родном стадионе примет «Брайтон» во 3-м туре чемпионата Англии. Начало — в 19:30 мск.
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол «Арсенал» должен верить в идеи ЭмериПочему менеджер плохо начал в новом клубе? 22/08/2018 в 21:540
  • 09:45
    • «Манчестер Сити» интересен 35-летний бразильский вратарь
  • 08:46
    • «Милан» может вернуть Пато
  • 08:27
    • Бышовец: Замены Семака серьезно повлияли на результат
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравитсяВ «Манчестер Юнайтед» сложилась ситуация, при которой главный тренер не получает тех игроков, которые необходимы ему прямо сейчас 22/08/2018 в 14:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Старт «Баварии» и тульская проверка «Ростова»
  •
  • 01:06
    • «Динамо» вполне может отобрать очки у «Спартака», уверен Билялетдинов
  • 00:53
    • Вальверде: Я бы не хотел, чтобы из-за системы VAR тормозился темп игры
  • 00:36
    • Газизов: В поражении от «Рейнджерс» нет ничего страшного, все решится в Уфе
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил Футбол «Ливерпуль» учится побеждать безобразноРеакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 21/08/2018 в 19:540
  • 17:52
    • Отец Кутепова намекнул на желание сына переподписать контракт со «Спартаком»
  • 16:48
    • «Реал» близок к приобретению форварда «Сельты»
  • 00:18
    • Орлов: Cостав «Зенита» пополнит еще один игрок
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие