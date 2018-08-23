АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 23 августа 2018 года

В четверг, 23 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы кипрский АПОЭЛ примет на своем поле казахскую «Астану». Начало матча — в 20:00 по московскому времени. Прогноз на АПОЭЛ — «Астана».

АПОЭЛ

Киприоты начали этот евросезон в Лиги чемпионов, но прекратили выступление в главном клубном турнире на стадии первого квалификационного раунда.

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Непроходимым барьером для АПОЭЛя оказался чемпион Литвы «Судува». На выезде «легенды» проиграли со счетом 1:3, а на своем поле смогли забить только раз — 1:0 и продолжили выступление рангом ниже.

В Лиге Европы команда из Никосии прошла уже два раунда квалификации. Сначала «желто-синие» одолели эстонскую «Флору» на своем поле — 5:0, а в ответной игре уступили — 0:2.

На третьем этапе отбора им противостоял чемпион Израиля «Хапоэль Беэр-Шева». Гостевая игра завершилась со счетом 2:2, при этом киприоты вели по ходу матча в два мяча. В ответном поединке счет открыли израильские футболисты, но хозяева смогли переломить ход встречи и победили — 3:1.

«Астана»

Чемпион Казахстана опустился в Лигу Европы тоже из главного кубкового евротурнира. Но «Астана» в Лиге чемпионов выбила двух соперников и была остановлена чемпионом Хорватии.

На первой стадии отбора астанчане в двух встречах переиграли черногорскую «Сутьеску» — 1:0 и 2:0. Затем они прошла датский «Мидтьюлланн» — 2:1 и 0:0.

А вот на третьем этапе квалификации подопечные Романа Григорчука оказались слабее «Динамо» Загреб. На своем поле казахи уступили со счетом 0:2, и в ответном поединке снова проиграли — 0:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На внутренне арене «Астана» после 22 матчей идет на первом месте, опережая второй «Кайрат» на три очка. Последний тур чемпионата «горожане» пропустили. Игра против «Шахтера» Караганда была перенесена на более поздний срок.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа АПОЭЛя — 2,00.

За победу «Астаны» предлагают — 4,10, ничья — 3,30.

Киприоты в этой еврокомпании на своем поле выиграли все проведенные матчи. АПОЭЛ обладает более сильным подбором футболистов, и чтобы хоть как-то реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов он будут стремиться приложить все усилия для попадания в групповой раунд Лиги Европы.

Прогнозируем, что киприоты на своей арене выиграют в первом матче противостояния. 0