ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»АПЛ. «Челси» победил «Арсенал», «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд», «МЮ» уступил «Брайтону» «Реал» находит свою игру без Роналду«Реал» нашел неожиданную замену Роналду НеймарТрансферный дайджест. 14-20 августа
  • 11:27
    • СМИ: Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью доверяет Моуринью
  • 10:41
    • Руководство «Валенсии» не планирует продавать Родриго в «Реал»
  • 09:33
    • Лапочкину неприятно слышать критику со стороны «Краснодара»
  • 09:19
    • Жулиано стал одноклубником Мусы
  • 08:44
    • Егоров призвал «Краснодар» не искать черную кошку в темной комнате
  • 00:24
    • Балотелли еще на сезон останется в «Ницце»
  • 00:06
    • Голкипер «МанСити» получил травму ахиллова сухожилия
    Все новости спорта

    Без разрыва

    «Аякс» — «Динамо К». Прогноз и ставки на матч ЛЧ 22.08.2018

    Лига чемпионов Аякс Динамо Киев Футбол Украины
    Прогноз на «Аякс» — «Динамо К»
    Эрик тен Хаг
    В финальном раунде квалификации ЛЧ амстердамский «Аякс» 22 августа примет на своем поле киевское «Динамо». Начало встречи — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Аякс» — «Динамо К».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Аякс»

    Наставник «аяксидов» Эрик тен Хаг на предсезонке выбрал подготовку через игры. И не зря, потому что разница во времени начала национальных чемпионатов ощутимая. Если в Украине прошло уже пять туров, то в Нидерландах всего два.

    К слову о последних матчах. «Аякс» стартовал в новом сезоне Эредивизии с ничьей против середняка чемпионата «Хераклеса». После разгрома соперника в Лиге чемпионов последовала минимальная победа над «Венло» во внутреннем первенстве (1:0).

  • УЕФА назвал место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2019 году
  • Читайте по теме

    • Непосредственно в главном еврокубке «евреи» прошли бельгийский «Стандард» (2:2; 3:0). Следует обратить внимание, что в обоих матчах противостояния «Аякс» забил по два гола в первом тайме.

    «Динамо К»

    Киевляне пропускали матч четвертого тура украинской Премьер-лиги, чтобы достойно сыграть против «Славии» в Лиге чемпионов. Сработало — в ответной встрече «бело-синие» забили два «сухих» гола и прошли в следующий раунд.

    Шутка ли, но сразу пришло удивление: два гола и «Динамо», «Динамо» и два гола — явно что-то не так. Просто во внутреннем чемпионате команда Хацкевича все четыре игры выиграла со счетом 1:0. Суперкубок, если что, взяли с аналогичным результатом.

    «Динамо Киев» очень качественно обороняется, потому ждать от «бело-синих» «подвигов» подвигов в защите не приходится. Скорее всего, у киевлян будет мало моментов, но более, чем в один мяч они не проиграют.

    Прогноз

    «Аякс» — атакующая команда, с романтическим видением игры. «Динамо» — полная противоположность. Наставник киевлян Александр Хацкевич наверняка убежден, что самый «красивый» счет — это 1:0.

    Но главное, что такое понимание футбола приносит результат. Потому зазорного здесь ничего нет. Кстати, заметим — у голландцев три нападающих находятся в лазарете, а четвертый (Давид Нерес) пока под вопросом на этот матч.

    Поэтому не думаем, что разрыв в счете будет большим. Наша ставка — «Ф2 (+1)» за 1,66. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    5,44
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  2,25
  • Прогноз на матч Бенфика — ПАОК
  • Сегодня в 22:00
    •  3,30
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — РБ Зальцбург
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — ПСВ
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Динамо Загреб
  • Завтра в 22:00
    •  1,95
  • Прогноз на матч МОЛ Види — АЕК
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Генрих Мхитарян
  • Творческий кризис. Мхитарян рискует потеряться в Англии
    • 23:27 17/08/2018     «Спартак»
  • «Краснодар» играл лучше, но удача была на стороне «Спартака»
    • 02:06 19/08/2018     Роналду призван укрепить гегемонию «Юве» в Италии
  • Лига чемпионов как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»
    • 19:59 15/08/2018
    Прогноз на «Аякс» — «Динамо К». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. В финальном раунде квалификации ЛЧ амстердамский «Аякс» 22 августа примет на своем поле киевское «Динамо». Начало встречи — в 22:00 по Москве.
    Тоже интересно
    «Барселона» — «Алавес» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» победил «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу 01:090
  • 11:53
    • Тсонга не сыграет на US Open
  • 11:38
    • Максименко заявил о хорошей атмосфере во вратарском секторе «Спартака»
  • 11:13
    • Бывший капитан «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Марселе»
    «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» обыграл «Урал», ЦСКА разгромил «Арсенал», «Краснодар» уступил «Спартаку»Обзор матчей четвертого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли БАТЭ на равных бороться с ПСВ?
  • 5,44
    •
  • 10:57
    • «Барселона» намерена сохранить Ракитича
  • 09:01
    • «Сибирь» подтвердила онкологическое заболевание у своего защитника
  • 08:52
    • Евсеев работал в «Анжи» с удовольствием
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью предупреждал. «МЮ» быстро оступился в новом сезонеРеакция на сенсационное поражение «МЮ» от «Брайтона» Вчера в 16:300
  • 23:53
    • «Ливерпуль» на выезде одолел «Кристал Пэлас»
  • 22:58
    • «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико»
  • 22:45
    • Тренер «Уфы»: Дивееву пока не стоит думать о переходе в «Арсенал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие