«Аякс» — «Динамо К». Прогноз и ставки на матч ЛЧ 22.08.2018

В финальном раунде квалификации ЛЧ амстердамский «Аякс» 22 августа примет на своем поле киевское «Динамо». Начало встречи — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Аякс» — «Динамо К».

«Аякс»

Наставник «аяксидов» Эрик тен Хаг на предсезонке выбрал подготовку через игры. И не зря, потому что разница во времени начала национальных чемпионатов ощутимая. Если в Украине прошло уже пять туров, то в Нидерландах всего два.

К слову о последних матчах. «Аякс» стартовал в новом сезоне Эредивизии с ничьей против середняка чемпионата «Хераклеса». После разгрома соперника в Лиге чемпионов последовала минимальная победа над «Венло» во внутреннем первенстве (1:0).

Непосредственно в главном еврокубке «евреи» прошли бельгийский «Стандард» (2:2; 3:0). Следует обратить внимание, что в обоих матчах противостояния «Аякс» забил по два гола в первом тайме.

«Динамо К»

Киевляне пропускали матч четвертого тура украинской Премьер-лиги, чтобы достойно сыграть против «Славии» в Лиге чемпионов. Сработало — в ответной встрече «бело-синие» забили два «сухих» гола и прошли в следующий раунд.

Шутка ли, но сразу пришло удивление: два гола и «Динамо», «Динамо» и два гола — явно что-то не так. Просто во внутреннем чемпионате команда Хацкевича все четыре игры выиграла со счетом 1:0. Суперкубок, если что, взяли с аналогичным результатом.

«Динамо Киев» очень качественно обороняется, потому ждать от «бело-синих» «подвигов» подвигов в защите не приходится. Скорее всего, у киевлян будет мало моментов, но более, чем в один мяч они не проиграют.

Прогноз

«Аякс» — атакующая команда, с романтическим видением игры. «Динамо» — полная противоположность. Наставник киевлян Александр Хацкевич наверняка убежден, что самый «красивый» счет — это 1:0.

Но главное, что такое понимание футбола приносит результат. Потому зазорного здесь ничего нет. Кстати, заметим — у голландцев три нападающих находятся в лазарете, а четвертый (Давид Нерес) пока под вопросом на этот матч.

Поэтому не думаем, что разрыв в счете будет большим. Наша ставка — «Ф2 (+1)» за 1,66. 0