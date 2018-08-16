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    «Брага» — «Заря». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 августа

    Лига Европы Брага Португалия Заря Футбол Украины
    Прогноз на «Брага» — «Заря»
    «Заря» — «Брага»
    В четверг, 16 августа, «Брага» на своем поле примет «Зарю» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Португалии, начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Брага» — «Заря».
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    «Брага»

    Этим летом футболисты «Браги» провели ряд товарищеских матчей, в которых смотрелись довольно убедительно. Свое единственное поражение они потерпели еще в начале июля, когда уступили «Лейшойншу» (1:2).

    При этом 1 августа подопечные Абела Феррейры разгромили «Ньюкасл» (4:0), забив ему четыре безответных мяча.

    В Лиге Европы «Брага» стартовала с выездной ничьей против «Зари» (1:1). При этом первыми забили именно португальцы, но их преимущество продержалось всего три минуты.

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    Также «Брага» успешно дебютировала в чемпионате Португалии, обыграв в первом туре «Насьонал» (4:2).

    «Заря»

    Игроки «Зари» в товарищеских матчах тоже неплохо себя проявили, обыграв «Партизан» (1:0) и «Домжале» (3:1), а единственное поражение потерпели от «Хайдука» (1:3).

    В чемпионате Украины луганская команда стартовала с победы над «Мариуполем» (2:1), после чего проиграла «Александрии» (0:1) и сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1).

    В своем последнем матче подопечные Юрия Вернидуба одолели львовские «Карпаты» (1:0) благодаря голу, забитому в конце второго тайма.

    Что касается первой игры с «Брагой», то в ней «Заря» изначально старалась сыграть на ноль. Лишь после пропущенного мяча она активизировалась, сравняла счет, а в концовке еще и имела шансы вырвать победу.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Браги» — 1,33, победа «Зари» — 11,00, ничья — 4,80.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    По подбору игроков, да и по еврокубковому опыту, португальская команда действительно выглядит предпочтительнее в этой паре, хотя не стоит забывать, что и луганчане успели поиграть в групповом этапе Лиги Европы.

    «Брагу» вполне устроит даже счет 0:0, поэтому забивать нужно «Заре», но, учитывая ее оборонительную тактику, считаем, что с первых минут она будет действовать закрыто и постарается найти свой шанс в контратаках.

    Большого количества голов в стартовой 45-минутке мы не ждем, поэтому предлагаем ставить на «тотал голов в первом тайме меньше 1» за 1,92.

    Еще один наш прогноз — «победа "Зари" с форой +1,5» за 1,85. Вряд ли мы увидим уж очень уверенный триумф «Браги», поскольку гости способны навязать борьбу. 0

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