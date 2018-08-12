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    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 1-го тура английского первенства по футболу 12 августа

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
    Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Сити»
    Джон Стоунз
    На старте нового сезона английского чемпионата «Арсенал» примет на родном поле «Манчестер Сити». Матч состоится 12 августа и начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Сити».
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    «Арсенал»

    Общее. Новая метла — новая геометрия уборки. После 22 лет пребывания Арсена Венгера в клубе «новой метле» Унаи Эмери придется выветривать застоявшийся запах французских духов. Судя по тем пяти матчам, которые успел сыграть «Арсенал» в летнее межсезонье, пока выходит неплохо.

    Результаты на сборах. Пять матчей, три победы в основное время, одна — в дополнительное. Единственный проигрыш случился в первом матче на МКЧ против «Атлетико». «Канониры» проиграли в серии 11-метровых. Всех своих соперников на Кубке чемпионов «пушкари» перестреляли, в среднем паля по цели около 15 раз за игру.

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  • 08/08/2018

    • Интересная статистика. В прошлом сезоне «Арсенал» за один матч на родном «Эмирейтс» в среднем получал 1,32 желтых карточки. В уже упомянутом матче МКЧ против «Атлетико» ребята Эмери схлопотали один «горчичник». Остальные поединки прошли без предупреждений.

    «Манчестер Сити»

    Общее. Шейхи подумали, что им неплохо и со «старой метлой». Тем паче, что прутики у нее покруче, чем у половины «метел» Премьер-лиги вместе взятых. На предсезонку Гвардиола не стал выдумывать что-то большее, чем простое участие в том же Кубке чемпионов.

    Результаты на сборах. Три матча: два поражения и волевая победа над «Баварией» 3:2. Испанский наставник «горожан» поступил мудро и взял на турнир самую перспективную молодежь.

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    Убил двух зайцев: дал отдых участникам ЧМ («Ман Сити» — рекордсмен по представительству в Европе) и погадал на будущее.

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  • 06/08/2018

    • Интересная статистика. По желтым чемпион Англии слегка впереди сегодняшнего соперника. В прошлом розыгрыше «горожане» получали в среднем 1,61 желтых карточки, 1,79 жк — на выезде. На МКЧ получил два предупреждения.

    Прогноз

    Желтую карточку обычно дают только за грубые фолы. Протестировать команду на грубость можно путем сравнения среднего количества фолов и предупреждений за них. В нашем случае грубость довольно плотно встречается у лидеров АПЛ.

    Ведь «Манчестер Сити» в прошлом сезоне совершал всего 8,68 фолов за матч, «Арсенал» нескольким более — 9,64. В личном противостоянии на «Эмирейтс» в прошлом розыгрыше АПЛ грубости было не много — две желтых на обе команды.

    Да и первый тур не располагает к рубке со стартовым свистком. Потому мы предлагаем ставку «Штрафные удары в первые 10 минут: ТМ 2,5» за 1,83. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. На старте нового сезона английского чемпионата «Арсенал» примет на родном поле «Манчестер Сити». Матч состоится 12 августа и начнется в 18:00 по Москве.
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