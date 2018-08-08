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    «Реал» и «Рома» продолжат забивать на МКЧ

    «Реал» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 8 августа

    Международный кубок чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Рома
    Прогноз на «Реал» — «Рома»
    Гарет Бейл
    В среду, 8 августа, «Реал» сыграет с «Ромой» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая состоится в США, начнется в 05:05 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Рома».
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    «Реал»

    «Королевский клуб» в прошлом сезоне финишировал на третьей строке в чемпионате Испании, но в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

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    В мадридской команде произошли существенные изменения в межсезонье. Пост наставника «сливочных» покинул Зинедин Зидан, а ему на смену назначен Юлен Лопетеги. Также из «галактикос» ушел лидер клуба — Криштиану Роналду, который продолжит карьеру в «Ювентусе».

    В этом розыгрыше Международного кубка чемпионов «Реал» сыграл уже два поединка. На старте турнира он проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

    Во втором поединка «белые» переиграли «Ювентус» — 3:1, пропустив в этой встречи первыми.

    «Рома»

    «Рома» в прошлом сезоне завоевала серебро чемпионата Италии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграла «Ливерпулю» — 2:5 и 4:2.

    В предсезонной подготовке «волки» провели два контрольных поединках. Разгромили «Латину» со счетом 9:0 и сыграли вничью с «Авеллино» — 1:1.

    В летнее трансферное окно были проданы полузащитник Раджа Наингголан в «Интер» и голкипер Алисон в «Ливерпуль» за рекордную сумму. Также клуб сделал ряд приобретений — Пасторе, Сантон, Клюйверт и Чорич.

    Подопечные Эусебио Ди Франческо на МКЧ сыграли в двух встречах. Сначала уступили «Тоттенхэму» со счетом 1:4, сумев первыми отличиться уже на 3-й минуте матча.

    А во втором поединке одолели «Барселону» — 4:2, два раза уступая по ходу игры и забив три гола за последние 15 минут матча.

    Чуть более двух лет тому назад оппоненты встречались между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов. И тогда викторю в двух поединках праздновал «Реал» (2:0 и 2:0).

    Прогноз

    В предстоящей встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение испанцам, оценивая их победу коэффициентом в 1,75.

    На победу «Ромы» предлагают — 4,20, ничья — 4,10.

    Большинство матчей на этом турнире изобилуют забитыми мячами. И поединки предстоящих соперников не исключение. По всей видимости, оппоненты захотят порадовать своих фанов последней игрой на турнире и выдадут голевую феерию. Ставим на — ТБ 3,5 за 1,95. 0

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    Футбол. Прогноз на «Реал» — «Рома». В среду, 8 августа, «Реал» сыграет с «Ромой» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая состоится в США, начнется в 05:05 по московскому времени.
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