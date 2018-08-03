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    Не приходится ждать результативного футбола в Химках

    «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч российской Премьер-лиги 3 августа

    РПЛ Футбол России Динамо Рубин
    Прогноз на «Динамо» — «Рубин»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    Открывать второй тур РПЛ будут московское «Динамо» и казанский «Рубин». Встреча, которая пройдет на «Арена Химки», начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Рубин».
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    «Динамо»

    Дружина Дмитрия Хохлова стартовала в новом сезоне с ничейного результата, добытого в Туле. Игра с местным «Арсеналом» закончилась без голов — 0:0.

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    На 7-й минуте матча «бело-голубые» остались в меньшинстве. Абдул Азиз Тетте отмахнулся от Чаушича в центре поля и получил прямую красную карточку.

    Сыграв вничью, столичный клуб продлил свою серию без поражений в официальных матчах, которая на данный момент насчитывает пять поединков.

    В прошлом сезоне на своей арене «Динамо» победило только в пяти встречах, семь свело вничью и три проиграло.

    Из приобретений в летнее трансферное окно стоит выделить покупку у «Краснодара» бразильца Жоаозиньо. Из потерь — уход в «Спартак» Александра Ташаева и в «Краснодар» Анатолия Катрича.

    В предстоящей игре своей команде не помогут травмированный полузащитники Антон Терехов и дисквалифицированный Абдул Азиз Тетте. Еще один хавбек Константин Рауш может успеть восстановится к матчу.

    «Рубин»

    В первом туре РПЛ-2018/19 «Рубин» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. Дублем в составе хозяев отличился Сердар Азмун, у гостей — Федор Смолов.

    Этой викторией команда Курбана Бердыева продлили свою беспроигрышную серию в официальных поединках до отметки восьми игр кряду.

    Гостевые поединки минувшего чемпионата принесли казанцам четыре победы, шесть ничьих и пять поражений. На выезде в РПЛ они не проигрывают уже шесть игр подряд.

    Календарь и таблица РФПЛ

    Из новичков стоит выделить испанца Чико и хорвата Уремовича. Ушли из команды в летнее трансферное окно Ахметов, Бергстрем, Жемалетдинов, Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Нобоа.

    В прошлом сезоне оба поединка завершились — 0:0. Последний раз «Рубин» брал верх в Москве в 2014 году со счетом 2:0.

    Прогноз

    Старт российского чемпионата не порадовал болельщиков высокой результативностью. Скорее всего, и эта встреча не будет исключением.

    Но т.к. поединок пройдет в Москве отдадим предпочтение хозяевам. Поставим — «Динамо» не проиграет и ТМ 2,5: да за 2,02. 0

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