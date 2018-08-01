«Штурм» — «Аякс». Прогноз и ставки на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 1 августа

В среду, 1 августа, в ответном поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов австрийский «Штурм» на своей арене сразится с голландским «Аяксом». Встреча начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Штурм» — «Аякс».

«Штурм»

В первом поединке этих коллективов победу с очень удобным счетом одержал голландский клуб — 2:0. Амстердамцы смогли отличиться по разу в каждом из таймов.

Все прогнозы на футбол

«Штурм» в минувшем чемпионате Австрии завоевал серебряные медали и стал обладателям Кубка, одолев в финале «Зальцбург» — 1:0.

В предсезонной подготовке «черно-белые» провели ряд спаррингов, из которых можно выделить победы над датским «Копенгагеном» и английским «Миддлсбро» — по 1:0.

Также клуб из Граца успел провести два поединка на внутренней арене. Стартовал с победы на раннем этапе Кубка, и в чемпионате добыл викторию в домашней игре с новичком австрийской Бундеслиги «Хартбергом» — 3:2.

В прошлом сезоне «Штурм» выступал в Лиге Европы, где смог пройти один этап отбора. Одолел черногорскую «Младост» (0:1 и 3:0), но затем в упорной борьбе уступил турецкому «Фенербахче» (1:2 и 1:1).

«Аякс»

В отличии от своего оппонента, голландская команда сыграла только в одном официальном поединке нового сезона.

«Божьи сыновья», которые в минувшем чемпионате Голландии финишировали вторыми, в межсезонье провели ряд товарищеских встреч.

В этих контрольных поединках подопечные Эрика тен Хага взяли верх только в одной игре над любителями. Еще в четырех матчах они уходили с поля поверженными и в двух играли вничью.

«Аякс» в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов был выбит французской «Ниццей». На своем поле амстердамцы сыграли — 2:2, а на выезде — 1:1 и за счет того, что на свое поле они пропустили больше — переместились в Лигу Европы.

В раунде плей-офф ЛЕ «бело-красные» в двух поединках проиграли норвежскому «Русенборгу» (0:1 и 2:3).

Прогноз

В проходе «Аякса» в следующий этап квалификации ЛЧ букмекеры не сомневаются, оценивая это событие в 1,02. На проход австрийцев предлагают — 11,00.

Голландская команда имеет хороший задел после первого матча, и к тому же «Аякс» сильнее своего противника. Поэтому, будет не удивительно если клуб из Амстердама одержит викторию и в ответном поединке, т.к. хозяевам придется больше внимание уделять своей атаке, нежели обороне. 0