«Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч РФПЛ 29 июля

В воскресенье, 29 июля, в первом туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» будет на своем поле принимать «Краснодар». Начало поединка — в 19:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Краснодар».

«Рубин»

«Рубин» закончил минувший чемпионат на 10 строке, отстав от еврокубкового места на пять очков, и опередив зону переходных матчей на три балла.

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Более половины домашних поединков сезона-2017/18 РФПЛ закончились ничейными результатами (8 из 15), еще четыре встречи казанцы выиграли и три проиграли.

В предсезонной подготовке «рубиновые» сыграли в шести матчах. Три выиграли, два проиграли и один свели вничью. Примечательно, что игры с их участием не принесли более двух забитых мячей, все они закончились на ТМ 2,5.

В официальных играх дружина Курбана Бердыева имеет 7-матчевую серию без поражений. Последние четыре игры минувшего первенства она завершила вничью.

Из трансферов выделим приход Бухарова, Чико Флореса, Уремовича и Подберезкина. Покинули команду: Ахметов, Бергстрем, Жемалетдинов, Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Нобоа.

Защитник Федор Кудряшов не поможет «Рубину» в предстоящем матче, который с травмой приехал из расположения сборной России.

«Краснодар»

«Быки» прошлый сезон закончили на четвертом месте. От третьей лигачемпионовской строки они отстали всего лишь на два балла.

В гостевых встречах минувшего чемпионата они одержали девять побед, два матча победителя не выявили и четыре игры проиграли.

Из пяти контрольных поединков в трех «черно-зеленые» взяли верх над противниками и в двух уходили с поля поверженными. Забивная серия с учетом всех турниров насчитывает уже 12 матчей кряду.

Вернулся из аренды бразилец Ари. Из приобретений выделим покупку Куэвы, Катрича и Спаича. Ушли в летнее трансферное окно: Лаборде, Жоазиньо, Гранквист и Подберезкин.

Календарь и таблица РФПЛ

Игры прошлого чемпионата принесли гостевую победу «Краснодара» (2:1) и ничейный результат (1:1). Из семи матчей в Казани, четыре раза викторию праздновали гости, одна игра закончилась вничью и две выиграли хозяева.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Рубина» — 2,70, победа «Краснодара» — 2,90, ничья — 3,10.

Команды только набирают форму после летнего перерыва, поэтому от этой игры можно ждать любого результата. Рискнем предположить, что оппоненты все же смогут обменяться забитыми мячами, т.к. матчи между ними в последнее время проходят результативно. 0