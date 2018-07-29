«Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч РФПЛ 29 июля

«Рубин»
«Рубин» закончил минувший чемпионат на 10 строке, отстав от еврокубкового места на пять очков, и опередив зону переходных матчей на три балла.
Более половины домашних поединков сезона-2017/18 РФПЛ закончились ничейными результатами (8 из 15), еще четыре встречи казанцы выиграли и три проиграли.
В предсезонной подготовке «рубиновые» сыграли в шести матчах. Три выиграли, два проиграли и один свели вничью. Примечательно, что игры с их участием не принесли более двух забитых мячей, все они закончились на ТМ 2,5.
В официальных играх дружина Курбана Бердыева имеет 7-матчевую серию без поражений. Последние четыре игры минувшего первенства она завершила вничью.
Из трансферов выделим приход Бухарова, Чико Флореса, Уремовича и Подберезкина. Покинули команду: Ахметов, Бергстрем, Жемалетдинов, Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Нобоа.
Защитник Федор Кудряшов не поможет «Рубину» в предстоящем матче, который с травмой приехал из расположения сборной России.
«Краснодар»
«Быки» прошлый сезон закончили на четвертом месте. От третьей лигачемпионовской строки они отстали всего лишь на два балла.
В гостевых встречах минувшего чемпионата они одержали девять побед, два матча победителя не выявили и четыре игры проиграли.
Из пяти контрольных поединков в трех «черно-зеленые» взяли верх над противниками и в двух уходили с поля поверженными. Забивная серия с учетом всех турниров насчитывает уже 12 матчей кряду.
Вернулся из аренды бразилец Ари. Из приобретений выделим покупку Куэвы, Катрича и Спаича. Ушли в летнее трансферное окно: Лаборде, Жоазиньо, Гранквист и Подберезкин.
Игры прошлого чемпионата принесли гостевую победу «Краснодара» (2:1) и ничейный результат (1:1). Из семи матчей в Казани, четыре раза викторию праздновали гости, одна игра закончилась вничью и две выиграли хозяева.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Рубина» — 2,70, победа «Краснодара» — 2,90, ничья — 3,10.
Команды только набирают форму после летнего перерыва, поэтому от этой игры можно ждать любого результата. Рискнем предположить, что оппоненты все же смогут обменяться забитыми мячами, т.к. матчи между ними в последнее время проходят результативно. 0