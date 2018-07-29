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    Миролюбивый «Рубин», забивной «Краснодар»

    «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч РФПЛ 29 июля

    РФПЛ Футбол России Рубин Краснодар
    Прогноз на «Рубин» — «Краснодар»
    «Рубин» — «Краснодар». Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 29 июля, в первом туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» будет на своем поле принимать «Краснодар». Начало поединка — в 19:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Краснодар».
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    «Рубин»

    «Рубин» закончил минувший чемпионат на 10 строке, отстав от еврокубкового места на пять очков, и опередив зону переходных матчей на три балла.

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    Более половины домашних поединков сезона-2017/18 РФПЛ закончились ничейными результатами (8 из 15), еще четыре встречи казанцы выиграли и три проиграли.

    В предсезонной подготовке «рубиновые» сыграли в шести матчах. Три выиграли, два проиграли и один свели вничью. Примечательно, что игры с их участием не принесли более двух забитых мячей, все они закончились на ТМ 2,5.

    В официальных играх дружина Курбана Бердыева имеет 7-матчевую серию без поражений. Последние четыре игры минувшего первенства она завершила вничью.

    Из трансферов выделим приход Бухарова, Чико Флореса, Уремовича и Подберезкина. Покинули команду: Ахметов, Бергстрем, Жемалетдинов, Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Нобоа.

    Защитник Федор Кудряшов не поможет «Рубину» в предстоящем матче, который с травмой приехал из расположения сборной России.

    «Краснодар»

    «Быки» прошлый сезон закончили на четвертом месте. От третьей лигачемпионовской строки они отстали всего лишь на два балла.

    В гостевых встречах минувшего чемпионата они одержали девять побед, два матча победителя не выявили и четыре игры проиграли.

    Из пяти контрольных поединков в трех «черно-зеленые» взяли верх над противниками и в двух уходили с поля поверженными. Забивная серия с учетом всех турниров насчитывает уже 12 матчей кряду.

    Вернулся из аренды бразилец Ари. Из приобретений выделим покупку Куэвы, Катрича и Спаича. Ушли в летнее трансферное окно: Лаборде, Жоазиньо, Гранквист и Подберезкин.

    Календарь и таблица РФПЛ

    Игры прошлого чемпионата принесли гостевую победу «Краснодара» (2:1) и ничейный результат (1:1). Из семи матчей в Казани, четыре раза викторию праздновали гости, одна игра закончилась вничью и две выиграли хозяева.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Рубина» — 2,70, победа «Краснодара» — 2,90, ничья — 3,10.

    Команды только набирают форму после летнего перерыва, поэтому от этой игры можно ждать любого результата. Рискнем предположить, что оппоненты все же смогут обменяться забитыми мячами, т.к. матчи между ними в последнее время проходят результативно. 0

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    Футбол. Прогноз на «Рубин» — «Краснодар». В воскресенье, 29 июля, в первом туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» будет на своем поле принимать «Краснодар». Начало поединка — в 19:00 по мск.
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