«Челси» — «Интер». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 28 июля

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В субботу, 28 июля, в рамках Международного кубка чемпионов встретятся лондонский «Челси» и миланский «Интер». Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Начало встречи — в 21.05 мск. Прогноз на «Челси» — «Интер».

«Челси»

Лондонский клуб завершил прошлый сезон 19 мая. Тогда в финале Кубка Англии «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 и завоевал трофей.

В чемпионате Англии лондонцы заняли только пятое место. Непопадание в Лигу чемпионов повлекло за собой отставку главного тренера команды — Антонио Конте.

Его заменил еще один итальянский специалист — Маурицио Сарри, который до этого возглавлял «Наполи».

В межсезонье в команду пришел Жоржиньо из «Наполи». Покинули клуб: Тодд Кейн, Али Сульич, Марио Пашалич, Кеннеди, Мэйсон Маунт, Делач, Бэйкер, Оливейра, Эдуардо, Куэвас.

Первый и единственный матч в межсезонье под руководством нового тренера лондонцы провели с с австралийским клубом «Перт Глори», который обыграли со счетом 1:0.

Единственный мяч забил уже на 5-й минуте Педро. Отметим, что в составе команды отсутствовали 12 игроков, выступавших на чемпионате мира.

После этого поединка «Челси» отравится в США на Международный кубок чемпионов, где встретится с итальянским «Интером», лондонским «Арсеналом» и французским «Лионом».

Отметим, что год назад «Челси» уже играл в матче МКЧ с «Интером» в Сингапуре. Миланский клуб одержал уверенную победу со счетом 2:1.

«Интер»

Миланская команда в заключительном туре Серии А добыла путевку в групповой этап Лиги чемпионов, переиграв на выезде римский «Лацио» со счетом 3:2.

Если говорить о заметных трансферах, то в межсезонье команду покинул нападающий Эдер Мартинс, уехавший в Китай. Еще ряд игроков разъехался по арендам. Новых приобретений миланский кулб пока не делал.

«Черно-синие» в межсезонье провели четыре товарищеских матча. 14 июля они разгромили швейцарский клуб «Лугано» со счетом 3:0.

А через несколько дней встречались с еще одним представителем альпийской страны — «Сьоном». Встреча завершилась победой команды из Швейцарии — 2:0.

Затем соперником команды Лучано Спаллетти стал его бывший клуб — «Зенит», с которым миланцы сыграли боевую и результативную ничью со счетом 3:3.

24 июля итальянцы провели еще один спарринг против английского «Шеффилд Юнайтед» — встреча завершилась вничью 1:1.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на победу лондонской команды — 2,25, а на «Интер» — 2,70. Ничья оценивается коэффициентом 3,50.

Несмотря на то, что лондонцы считаются фаворитами, они пока вынуждены играть вторым составом из-за отдыха игроков, выступавших на ЧМ-2018, и провели всего один контрольный матч. «Интер» же уже успел вкатиться в сезон, проведя ряд контрольных матчей.

Учитывая результат матча «Интер» — «Зенит», можно ожидать забитых обеими командами голов и во встрече с «Челси». Сарри, сменивший Конте на тренерском мостике, практиковал в «Наполи» агрессивный атакующий футбол.

Интересны также варианты «обе забьют» за 1,61 и ТБ 2,5 за 1,72. 0