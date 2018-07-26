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    Справятся ли «волки» с резервом «шпор»?

    «Рома» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 26 июля

    Международный кубок чемпионов Футбол Италии Рома Футбол Англии Тоттенхэм
    Прогноз на «Рома» — «Тоттенхэм»
    Эусебио Ди Франческо
    В четверг, 26 июля, в поединке Международного кубка чемпионов итальянская «Рома» сразится с английским «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 05:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Тоттенхэм».
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    «Рома»

    «Рома» по итогам прошлого сезона заняла третье место в чемпионате Италии и смогла дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (2:5 и 4:2).

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    В межсезонье команда провела два товарищеских поединка. В первом разгромила «Латину» со счетом 9:0, а во втором сыграла вничью с «Авеллино» — 1:1.

    Из значимых продаж можно отметить уход Наингголана в «Интер» и потеря основного голкипера Алисона, который перешел в «Ливерпуль». Из приобретений — Пасторе, Сантон, Клюйверт и Чорич.

    На этот турнир римляне привезли практически основной состав. Не приедет только ряд второстепенных футболистов, которых «волки» продали в это трансферное окно.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм», в отличие от своего противника, привез резерв. Практически весь основной состав «шпор» принимал участие в ЧМ-2018 и еще находится в отпуске.

    Лондонская команда также заняла третье место в своем чемпионате в прошлом сезоне, а в Лиге чемпионов закончила выступление на стадии 1/8 финала.

    Дружина Маурисио Почеттино не провела ни одной контрольной игры в межсезонье. Последний матч с участием «Тоттенхэма» состоялся еще в конце мая.

    В рамках Кубка чемпионов оппоненты встречались в прошлом году, и тогда в драматическом поединке верх взяла «Рома» (3:2).

    Прогноз

    Практически все основные игроки «волков» вернулись в расположение команды. А вот лондонцы будут обкатывать резервистов на этом турнире.

    Из-за отсутствия ведущих игроков у «шпор», шансов на победу у команды Ди Франческо гораздо больше в этом матче. 0

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