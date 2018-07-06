«Ахмат» — «Виктория Пльзень». Прогноз и ставки на товарищеский матч 6 июля

Бонус на первый депозит

6 июля в контрольном поединке российский «Ахмат» сразится с чешской «Викторией Пльзень». Поединок, который пройдет в Австрии, начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Виктория Пльзень».

«Ахмат»

Грозненская команда закончила прошлый чемпионат России на девятом месте. В 30 поединках «волки» положили в свою копилку 39 баллов и всего лишь на четыре очка отстали от шестой еврокубковой строки.

Все прогнозы на футбол

Беспроигрышная серия «Ахмата» в конце РФПЛ-2018 составила шесть матчей кряду. В этот период были одержаны три победы и столько же раз чеченский клуб сыграл вничью.

Начали подготовку к новому сезону «бело-зеленые» еще в конце прошлого месяца. На первом сборе в Австрии команда Игоря Ледяхова проиграла две встречи.

Сначала уступила победителю первой австрийской лиги «Вакер Инсбрук» со счетом 0:2, а затем проиграла чемпиону Болгарии «Лудогорцу» — 1:3.

Несколько дней тому назад российский клуб разгромил «Швац» (4:1), коллектив представляющий третий по силе дивизион Австрии.

На этом сборе «Ахмату» предстоит также встретиться с английским «Бирмингем Сити» и с египетским «Аль-Ахрам».

«Виктория Пльзень»

«Красно-синие» стали чемпионами Чехии сезона 2017/18, завоевав уже пятые золотые медали в истории клуба. В 30 матчах чешской лиги они заработали 66 очков.

Своего ближайшего преследователя пражскую «Славию» «Виктория Пльзень» опередила на семь баллов, а бронзового призера «Яблонец» на — 10.

Дружина Павела Врбы уже успела провести четыре контрольных поединка с представителями низших дивизионов Чехии. Во всех этих встречах она одержала победы с общим счетом — 19:3.

Календарь и таблица РФПЛ

Помимо этого поединка, у «викторки» запланированы еще спарринги с австрийским «Вакер Инсбрук» и киевским «Динамо».

Между собой оппоненты провели один поединок. В феврале 2016 года в товарищеской игре «Ахмат» взял верх над «Викторией Пльзень» со счетом 3:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Викторию Пльзень», оценивая их победу с коэффициентом 2,40.

За успех «Ахмата» предлагают 3,20, а ничью оценивают с коэффициентом 3,00.

Чеченская команда уже обыгрывала чехов несколько лет тому назад в контрольном поединке. Тогда игра состоялась зимой (не самый лучший период для российских команд).

И как мы считаем, в летний период «Ахмат» не должен проиграть. Ставим на — 1Х за 1,70. 0