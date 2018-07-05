«Колорадо» — «Сиэтл». Прогноз и ставки на матч МЛС 5 июля

5 июля «Колорадо» на своем поле сыграет с «Сиэтлом» в очередного тура МЛС. Начало поединка — 04:00 по Москве. Прогноз на «Колорадо» — «Сиэтл».

«Колорадо»

«Стремнины» смогли выиграть две последние игры. В прошлом туре они нанесли гостевое поражение «Ванкуверу» со счетом 1:0. А перед этим одолели «Миннесоту» на своем поле — 3:2.

Эти виктории позволили подопечным Энтони Хадсона подняться с последнего места в Западной конференции. После 16 поединков клуб из Денвера расположился на 10 строке, имея в своем активе 15 очков.

На своем поле «Колорадо» заработал 11 баллов из 15 общих, одержал три победы, два раза сыграл вничью и четыре поединка проиграл.

Под вопросом принять участие в этой у защитника Кортни Форда.

«Сиэтл»

«Жители залива» в турнирной таблице Западной конференции расположились на данный момент вслед за своим предстоящим соперником. В 15 встречах они положили в свою копилку 12 пунктов.

Дружина Брайана Шметцера не может выиграть уже три матча подряд. В этом отрезке «Сиэтл» две игры проиграл и одну свел вничью.

В этом сезоне МЛС «зелено-синие» в гостевых матчах смогли добыть всего лишь четыре очка (одну встречу выиграли и одну свели вничью), разница мячей — 5:12.

В лазарете команды находится нападающий Джордан Моррис.

«Сиэтл» одержал четыре победы кряду над «Колорадо» в первенстве МЛС. Последний раз «стремнины» отбирали очки у «жителей залива» чуть более двух лет тому назад (одержали победу со счетом 1:0).

Прогноз

Букмекеры в этом матче фаворитом считают «Колорадо». Шансы на их победу они оценили коэффициентом 2,40. Победа «Сиэтла» — 3,00, ничья — 3,30.

«Колорадо» сейчас находится в неплохой форме, чему свидетельствует 3-матчевая беспроигрышная серия. «Сиэтл», напротив, не может победит уже три игры подряд.

И так как, этот поединок пройдет в Денвере — поставим на хозяев с форой (0) за 1,75. 0