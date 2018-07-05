ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная СССР на ЧМ-1966 в АнглииНаша история. СССР и Россия на чемпионатах мира Мария ШараповаКакая боль. Шарапова провалилась на Уимблдоне Джордан ПикфордСнятие проклятия в атмосфере войны: Англия — в четвертьфинале ЧМ
    Короче, ЧМ. 3 и 6 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 15:11
    • «Реал» не вел переговоров по Мбаппе
  • 10:25
    • Сборная России эффективнее всех бьет по воротам на ЧМ-2018
  • 15:26
    • Головин: Для Хорватии главное — результат
  • 14:42
    • «Барселона» отрицает нелегальную покупку печени для Абидаля
  • 13:03
    • Восемь российских легкоатлетов получили допуск к международным стартам
  • 12:54
    • «Зенит» не взял Новосельцева на второй сбор
    Все новости спорта

    «Колорадо» огорчит «жителей залива»

    «Колорадо» — «Сиэтл». Прогноз и ставки на матч МЛС 5 июля

    MLS
    Прогноз на «Колорадо» — «Сиэтл»
    Футболисты «Колорадо»
    5 июля «Колорадо» на своем поле сыграет с «Сиэтлом» в очередного тура МЛС. Начало поединка — 04:00 по Москве. Прогноз на «Колорадо» — «Сиэтл».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Колорадо»

    «Стремнины» смогли выиграть две последние игры. В прошлом туре они нанесли гостевое поражение «Ванкуверу» со счетом 1:0. А перед этим одолели «Миннесоту» на своем поле — 3:2.

    Эти виктории позволили подопечным Энтони Хадсона подняться с последнего места в Западной конференции. После 16 поединков клуб из Денвера расположился на 10 строке, имея в своем активе 15 очков.

    На своем поле «Колорадо» заработал 11 баллов из 15 общих, одержал три победы, два раза сыграл вничью и четыре поединка проиграл.

    Под вопросом принять участие в этой у защитника Кортни Форда.

    «Сиэтл»

    «Жители залива» в турнирной таблице Западной конференции расположились на данный момент вслед за своим предстоящим соперником. В 15 встречах они положили в свою копилку 12 пунктов.

    Дружина Брайана Шметцера не может выиграть уже три матча подряд. В этом отрезке «Сиэтл» две игры проиграл и одну свел вничью.

    В этом сезоне МЛС «зелено-синие» в гостевых матчах смогли добыть всего лишь четыре очка (одну встречу выиграли и одну свели вничью), разница мячей — 5:12.

    В лазарете команды находится нападающий Джордан Моррис.

    «Сиэтл» одержал четыре победы кряду над «Колорадо» в первенстве МЛС. Последний раз «стремнины» отбирали очки у «жителей залива» чуть более двух лет тому назад (одержали победу со счетом 1:0).

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче фаворитом считают «Колорадо». Шансы на их победу они оценили коэффициентом 2,40. Победа «Сиэтла» — 3,00, ничья — 3,30.

    «Колорадо» сейчас находится в неплохой форме, чему свидетельствует 3-матчевая беспроигрышная серия. «Сиэтл», напротив, не может победит уже три игры подряд.

    И так как, этот поединок пройдет в Денвере — поставим на хозяев с форой (0) за 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3,23
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 15:00
    •  1,91
  • Каролина Плишкова — Виктория Азаренко
  • Сегодня в 15:00
    •  1,69
  • Даллас — Атланта Юнайтед
  • Завтра в 03:00
    •  1,58
  • Реал Солт-Лейк — Канзас Сити
  • Завтра в 05:00
    •  1,99
  • Лос-Анджелес Гэлакси — Ди Си Юнайтед
  • Завтра в 05:30
    •  1,50
  • Уругвай — Франция
  • Послезавтра в 17:00
    •  3,10
  • Россия — Хорватия
  • 07/07/2018 в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Денис Черышев забил три важных мяча для сборной России
  • Топ-5 открытий ЧМ-2018 по итогам группового этапа
    • 18:31 30/06/2018     Неймар
  • Радует бразильцев, нервирует весь мир: Неймар добрался до четвертьфинала
    • 20:41 02/07/2018     Роналду (слева) и Месси вряд ли смогут выиграть чемпионат мира в будущем
  • Всё равно легенды. Месси и Роналдо снова без кубка мира
    • Вчера в 22:30
    Футбол. Прогноз на «Колорадо» — «Сиэтл». 5 июля «Колорадо» на своем поле сыграет с «Сиэтлом» в очередного тура МЛС. Начало поединка — 04:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол Дневник ЧМ-2018. Английское превозмогание, швейцарская непруха и бомбардир КейнО главных событиях девятнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:190
  • 12:54
    • Нападающий сборной Англии может пропустить матч против Швеции
  • 11:42
    • Жирков тренируется по индивидуальной программе
  • 09:17
    • Тарасенко восстановится к сентябрю
    Роналду (слева) и Месси вряд ли смогут выиграть чемпионат мира в будущем Футбол Всё равно легенды. Месси и Роналдо снова без кубка мираЧто означает прощание Месси и Роналду с ЧМ-2018? Вчера в 22:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Медведев идет дальше
  • 3,23
    •
  • 15:37
    • Родина одержала вторую подряд победу на Уимблдоне
  • 14:46
    • Суд оштрафовал английского болельщика за надпись на памятнике Черенкова
  • 14:34
    • «Лион» продал двух футболистов
    Мария Шарапова Теннис Уимблдон. Шарапова и Павлюченкова выбыли, Касаткина, Надаль и Джокович прошли во второй кругОбзор второго соревновательного дня на Уимблдонском турнире Вчера в 23:250
  • 07:46
    • Кутепов и Фернандес — в символической сборной 1/8 финала ЧМ
  • 07:24
    • Роналду отказался от «люкса» в саранской гостинице
  • 00:07
    • Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие