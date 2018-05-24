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    «Серро Портеньо» оставит «Монагас СК» на последнем месте

    «Серро Портеньо» — «Монагас СК». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 24 мая

    Латинская Америка
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    Футболисты «Серро Портеньо»
    cerro.com.py
    В заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес парагвайский «Серро Портеньо» на своем поле сразится с венесуэльским «Монагас СК». Встреча пройдет 24 мая и начнется в 01:15 по мск. Прогноз на «Серро Портеньо» — «Монагас СК».

    «Серро Портеньо»

    «Циклоны» после 5-ти матчей группового раунда КЛ расположились на 2-м месте в своем квартете, имея на своем счету 10-ть очков. От 3-й строки они оторвались на 6-ть баллов и забронировали себе место в 1/8 финала КЛ.

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    Стартовали парагвайцы с 2-х побед кряду. В 1-м туре они нанесли поражение своему предстоящему сопернику — 2:0 в гостях. Затем на своем поле переиграли уругвайский «Дефенсор Спортинг» — 2:1.

    Потом поделили очки на своей арене с бразильским «Гремио» (0:0), а в ответной игре уступили бразильцам со счетом 0:5. В 5-м туре «сине-гранатовые» добыли викторию в Уругвае (1:0) и завоевали путевку в плей-офф КЛ.

    Ближайшие события

    За 4-е тура до окончания чемпионата Парагвая «Серро Портеньо» с 34-мя пунктами расположился на 2-м месте, уступая первой «Олимпии» 9-ть баллов.

    «Монагас СК»

    «Монагас СК» в первом круге группового этапа КЛ проиграл все 3-и поединка. Уступил на своем поле «Серро Портеньо» (0:2) и в гостях проиграл бразильскому «Гремио» (0:4), а также «Дефенсор Спортингу» (1:3) из Уругвая.

    Начали «воины» второй круг с победы над уругвайской командой со счетом 1:0, а в 5-м туре в домашней игре уступили «Гремио» (1:2).

    1,83победа «Серро Портеньо» с форой (-1,5)

    Перед заключительным туром они с 3-мя баллами расположились на 4-м месте в своей группе, уступая 3-му «Дефенсор Спортингу» один пункт.

    В завершившемся чемпионате Венесуэлы «Монагас СК» занял только 15-е место, набрав в 17-ти поединках 16-ть очков.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом хозяев, оценивая их победу в 1,29. На победу гостей предлагают — 9,90, на ничью — 5,80.

    Парагвайцы уже забронировали себе место в плей-офф КЛ, а их предстоящий соперник, в случае победы и осечки «Дефенсор Спортинг», может рассчитывать только на попадание в Южноамериканский Кубок.

    Но на выезде венесуэльцы в этом розыгрыше КЛ очков еще не брали. Скорее всего, и в этом поединке они не смогут разжиться баллами. Даже немотивированные парагвайцы обязаны обыгрывать венесуэльских гостей.

    Ставим на победу «Серро Портеньо» с форой (-1,5) за 1,83.

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    «Мушкетеры» удержат лидерство в своем квартете«Гремио» — «Дефенсор Спортинг». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 24 мая
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