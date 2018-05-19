«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Германии по футболу 19 мая

«Бавария»

«Бавария» выиграла чемпионат за несколько туров до конца чемпионата. «Бавария» оторвалась от ближайшего конкурента на 19 очков. «Бавария» установила тучу рекордов. «Бавария» проявила характер, когда смогла ликвидировать отставание, которое образовалось за первые семь туров.

Юпп Хайнкес позволил быть команде неидеальной только в концовке внутреннего первенства, когда все уже было ясно. Но даже в последнем туре (проигрыш «Штутгарту» 1:4) мюнхенцы показали достойную игру.

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«Красные» использовали все направления атаки: позиционные, контрнаступления, стандарты. По тем же угловым «Бавария» просто разнесла «швабов» – 10:0 – а владение мячом составило 80%! Про 18 ударов и предельно аккуратную работу атакующих игроков (0 офсайдов) и говорить нечего.

«Айнтрахт Ф»

В Бундеслиге «Айнтрахт Ф» добился неплохих результатов, но в концовке чемпионата сильно сдал. Совпадение или нет, а только череда неудачных игр пришлась на период, когда стало известно об уходе Нико Ковача.

За последние семь матчей удалось победить только в одном. И то – против бедолаги «Гамбурга». В Кубке Германии «орлы» испытали проблемы в двух играх: против «Хайденхайма» в 1/8 финала (2:1 ЭТ) и против «Шальке» в полуфинале (1:0).

Оба матча были похожи и подтвердили общие тенденции команды Ковача: вторые таймы были сильнее первых, победы вытаскивались в конце матча, относительная грубость игры. В игре со второлиговым соперником было 15 фолов со стороны «адлеров», а в матче против гельзенкирхенцев «Айтнрахт Ф» получил две желтых и одну красную карточки.

Прогноз

1,70«Желтые карточки: П2»

Наиболее вероятный сценарий таков. «Айнтрахт Ф» попытается учесть недочеты личной игры в чемпионате (проигрыш 1:4) и не будет ломиться в прессинг с первых минут. «Бавария», наоборот, сыграет уверенно и активно со стартового свистка.

Если забить быстрый гол не удастся, игра перейдет в размеренный выжидательный темп. В любом случае, самой выгодной ставкой считаем «Желтые карточки: П2» за 1,70. Хотя бы потому, что в Бундеслиге «орлы» лидируют по среднему показателю «горчичников» (2,12 за матч), а мюнхенцы предпоследние в этом плане (1,24 жк за матч).

Если говорить образно, у франкфуртцев не дрогнет рука, поднятая на «Баварию», однако фолы не принесут им трофея.

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