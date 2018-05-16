«Марсель» — «Атлетико». Прогноз и ставки на финал Лиги Европы 16 мая

«Марсель»

Попадание «провансальцев» в финал в некоторой степени можно считать везением. Карасев, который судил ответный полуфинальный матч между «Марселем» и «Ред Буллом», назначил левый угловой. С этого корнера «южане» забили такой нужный «проходной» гол.

Но дело не только в этом. Сама игра подопечных Руди Гарсии вызывала вопросы. За первый тайм матча в Зальцбурге «южане» всего три раза пробили по воротам хозяев, все – мимо. За всю игру они только раз потревожили голкипера «Ред Булла».

Отличительные особенности. Обычно в домашних матчах «Марсель» играет лучше. Последние четыре игры они начинают активно и к средине поединка выравнивают темп. В матчах против «Ниццы» и «Зальцбурга» команда Гарсии 65% ударов наносила в первых таймах. В поединке против «Лилля» «Марсель» завалил четыре из пяти своих голов именно в первой половине игры.

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Отметим также и офсайды. В домашних матчах «провансальцы» попадают во «вне игры» в среднем 1,56 раз за матч. При этом своя защита использует офсайдную ловушку реже, чем на выезде: 1,78 офсайдов у соперника в среднем.

«Атлетико»

«Матрасники» не такие везунчики. Свой проход в финал они заработали потом, кровью и удалением тренера. В матче против «Арсенала» свой характер показал наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Его оскорбления арбитра УЕФА расценило как 100%-ный бан на финал.

Последние поединки мадридского клуба не вселяют уверенности. Шесть матчей подряд во всех турнирах «матрасники» сыграли на ТМ 2,5. При этом за всю серию им удалось выиграть только три раза (все – по 1:0).

Отличительные особенности. Если брать исключительно Лигу Европы, то «Атлетико» отличается неосторожностью в атаке. Команда Симеоне на выезде в среднем попадает «в положение» 3,25 раз за игру.

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Отметим, что на чужом газоне испанцы не рискуют идти в прессинг слишком высоко – защитная линия расположена близко к своим воротам (0,75 офсайдов у соперника за игру).

Прогноз

1,80«Офсайды: Ф2 (-1,5)»

Это противостояние не должно быть ярким и фееричным. По крайней мере, предпосылок к этому нет. Поэтому сыграем больше по стандартам, с помощью которых, по нашему мнению, будет создаваться большинство моментов.

«Марсель» в родных стенах в среднем подает 3,44 угловых за матч. Поскольку игра будет проходить во Франции, «южане» будут чувствовать себя комфортнее. «Атлетико» на выезде совсем не рвется в атаку: 2,25 корнера за игру в среднем (последние три матча мадридцы не могли подать более четырех угловых: 2-4-0).

Судить поединок будет голландский арбитр Бьорн Кейперс. В международных встречах этого сезона он в среднем показывает 3,3 желтые карточки за матч.

3,10«Меньше 10 угловых + 4-6 карточек»

Суммируя все данные, предлагаем две ставки: «Офсайды: Ф2 (-1,5)» за 1,80 и «Меньше 10 угловых + 4-6 карточек» за 3,10.

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