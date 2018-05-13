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    «Челси» в надежде на Лигу чемпионов

    «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 38-го тура АПЛ

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ньюкасл Челси Календарь АПЛ
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    Сеск Фабрегас
    Сеск Фабрегас
    twitter.com/chelseafc
    В матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Челси». Встреча пройдет на «Сент-Джеймс Парк» 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Прогноз на «Ньюкасл» — «Челси».

    «Ньюкасл»

    Перед заключительным туром «сороки», набрав 41 очко, занимают десятое место. «Ньюкаслу» уже не грозит вылет из высшего дивизиона, но при этом по итогам заключительного тура команда может потерять несколько позиций, так как сразу три коллектива имеют столько же очков, а еще два находятся на расстоянии 1-2 очков от «сорок».

    Ближайшие события

    Форма «Ньюкасла» идеально подходит для описания концовки сезона в исполнении команды Рафы Бенитеса. После белой полосы в виде четырех кряду побед в АПЛ последовала черная — четыре подряд поражения, в которых команда сумела забить лишь один гол.

    Матч против «Челси» не будет для «Ньюкасла» принципиальным, но, возможно, подопечные Бенитеса захотят порадовать своих болельщиков, а также взять реванш за два поражения от «Челси» в этом сезоне — 1:3 в АПЛ и 0:3 в Кубке Англии.

    «Челси»

    Несмотря на ничью с «Хаддерсфилдом» в предыдущем туре, перед последним игровым днем «Челси» все еще сохраняет шансы на четвертое место и путевку в Лигу чемпионов. У лондонцев — 70 очков, а у идущего четвертым «Ливерпуля» — 72.

    «Челси» будет играть только на победу и надеяться на то, что «Ливерпуль», который в этом сезоне не уступал в АПЛ на своем поле, умудриться проиграть «Брайтону». Даже ничья «Ливерпуля» не устроит «синих», так как разница мячей значительно лучше у команды Юргена Клоппа.

    Отметим, что до осечки в поединке с «Хаддерсфилдом» «Челси» выдал прекрасную серию из пяти побед подряд, включая выход в финал Кубка Англиию

    Прогноз

    Все факторы перед этой встречей говорят в пользу «Челси». «Ньюкасл» же будет сражаться лишь за престиж и вряд ли будет «умирать» на поле.

    Предлагаем поставить на победу «Челси» с коэффициентом 1,60, а также обратить внимание на то, что «Ньюкасл» в последних одиннадцати домашних матчах не пропускал больше одного гола и сделать ставку на ТМ 2,5 с коэффициентом 2,20.

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