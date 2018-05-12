ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лишит ли «Сент-Этьен» монегасков надежд на Лигу чемпионов?

    «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Монако Календарь Лиги 1
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Монако» — «Сент-Этьен»
    «Монако» — «Сент-Этьен»
    uefa.com
    Монако — Сент-Этьен22:00
    В субботу, 12 мая, «Монако» на своем поле примет «Сент-Этьен» в рамках 37-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на арене «Луи II», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Сент-Этьен».

    «Монако»

    Апрель для монегасков выдался не самым удачным. Начав с выездной ничьей с «Ренном» (1:1) и домашней победы над «Нантом» (2:1), затем подопечные Леонарду Жардима были разгромлены в гостях ПСЖ со счетом 1:7.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Следом последовало выездное поражение от «Генгама» (1:3) и домашняя ничья с «Амьеном» (0:0). Лишь в последнем матче «Монако» удалось на выезде победить «Кан» (2:1).

    2,10Маркуш Лопеш забьет После этой победы «Монегаски» с 74 очками поднялись на третье место, дающее право на Лигу чемпионов, но всего на 1 балл от них отстает «Марсель».

    Разница мячей 81-45 — результативность атаки «Монако» уступает лишь ПСЖ и «Лиону». Лучший бомбардир с 18 голами и 5 передачами Радамель Фалькао, еще 13 голов и 7 передач у Рони Лопеша, по 8 голов забили Бальде Кейта и Стеван Йоветич.

    Лучший распасовщик команды — Тома Лемар с 10 ассистами и 2 голами.

    Ближайшие события

    Лазарет команды переполнен. Матч из-за травм могут пропустить вратарь Диего Бенальо, защитники Жорже и Джибриль Сидибе, полузащитник Адама Траоре, нападающие Радамель Фалькао, Стеван Йоветич и Бальде Кейта.

    Нападающий Адама Дьякаби не сыграет из-за дисквалификации.

    «Сент-Этьен»

    Подопечные Жана-Луи Гассе, в отличие от своих соперников, провели апрель ударно, начав его гостевым разгромом «Нанта» (3:0).

    Затем на своем поле «зеленые» сумели отобрать очки у будущего чемпионата, сыграв вничью с ПСЖ — 1:1. Парижане ушли от поражения на последних минутах.

    После чего «Сент-Этьен» выдал серию из трех побед подряд, обыграв на выезде «Страсбург» (1:0), дома справившись с «Труа» (2:1) и одолев на выезде «Монпелье» (1:0). В двух из трех матчей решающие голы были забиты в концовке встречи.

    1,80Гол с 76 минуты и до конца матча А вот в последнем матче «Сент-Этьен» потерпел первое с конца января поражение, уступив на своем поле «Бордо» (1:3).

    После этого матча «Сент-Этьен» с 52 очками поднялся на 6-е место. От дающей право на еврокубки пятой строчки «зеленых» отделяет 2 очка, но на пятки наступает «Ницца» (51 очко).

    Разница мячей 42-49. Лучший бомбардир с 7 голами и 6 передачами Реми Кабелла, еще 7 голов и 2 ассиста у Роберта Берича. Лучший распасовщик в команде — Жонатан Бамба с 9 пасами и 6 голами.

    Из-за травм матч могут пропустить защитник Невен Суботич, хавбек Венсан Пажо и нападающий Уссама Таннан.

    В первом круге «Зеленые» были разгромлены на своем поле со счетом 0:4. В прошлом сезоне «Сент-Этьен» сыграл вничью дома и проиграл на выезде (1:1 и 0:2), так же история и сезоном ранее (1:1 и 0:1).

    Последний раз на выезде «Сент-Этьен» побеждал «Монако» в сезоне 2010/11, а отбирал очки — в сезоне 2014/15.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Монако», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,67.

    За успех «Сент-Этьена» предлагают 4,75, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,0.

    2,10«Сент-Этьен» забьет во втором тайме Несмотря на то, что «Сент-Этьен» проводит заключительный отрезок чемпионата куда уверенней, победить «Монако» на выезде им не удается очень давно. Монегаски — забивная команда, но в последних матчах лишь раз сумели сохранить свои ворота «сухими». К тому же переполненный лазарет команды играет на руку гостям. Скорее всего матч завершится результативной ничьей.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,60 и «тотал голов меньше 2,5» за 2,30, а также европейский гандикап «победа "Сент-Этьена" +1 гол» — за 2,20.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
    Риск будет оправдан«Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу 12 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Провансальцы» не отпустят конкурентов
  • 6,28
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 2 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов