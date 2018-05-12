ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Риск будет оправдан

    «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу 12 мая

    Лига 1 Футбол Франции Монако Сент-Этьен Календарь Лиги 1
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Ромен Амума
    Ромен Амума
    ASSE
    В 37-м туре французского чемпионата по футболу сойдутся «Монако» и «Сент-Этьен». Матч состоится 12 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Сент-Этьен».

    «Монако»

    В средине апреля «монегаски» опять забарахлили. Просто невероятный «влет» «ПСЖ» (1:7), видимо, сильно ударил по самолюбию подопечных Жардима. С того момента «Монако» добыл только одну победу – в последнем туре над «Каном» (2:1).

    Но эта победа абсолютно не вселяет уверенности в «монегасков». Победный мяч был забит лишь на 91-й минуте и после удаления в составе «нормандцев».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Предыдущие две игры тоже были с красными карточками. Возможно, именно раннее удаление центрбека «Монако» Жемерсона и сыграло ключевую роль в проигрыше «Генгаму» 1:3. Ну, а матч с «ПСЖ» был наполнен страшной расхлябанностью подопечных Леонарду Жардима.: всего 2 попадания в створ и 2 угловых за все 90 минут игры.

    «Сент-Этьен»

    «Зеленым» до зоны Лиги Европы рукой подать – два очка. И ситуация складывается на руку команде Жана-Луи Гассе. «Монако» в плохой форме, а главному конкуренту за пятую строчку («Ренну») следующий тур играть в париже против чемпиона нынешнего сезона.

    Ближайшие события

    Да и следующий матч у «бретонцев» не легкий – в соперниках будет крепыш «Монпелье». В то время как «Сент-Этьен» в последнем туре сыграет против слабоватого «Лилля».

    Оптимизма Гассе добавляет серия без поражений, которая до прошлого тура насчитывала 13 матчей. Досадный проигрыш «Бордо» 1:3 нельзя расценивать как откровенный провал.

    «Stеphanois» играли хорошо: перестреляли соперника (16-11 по ударам), немного больше владели мячом (55%), больше использовали стандарты (5-2 по угловым). Следовательно, психологического потрясения у команды не будет.

    Прогноз

    4,70«2Х + ТБ 2,5»

    «Монако» борется за групповой этап Лиги чемпионов, «Сент-Этьен» — за квалификацию Лиги Европы. Потому безразличия на поле быть не должно.

    На выезде «зеленые» не так много забивают (15 выездных голов против 27-ми домашних), но в плане результата все ровным счетом также, как и на родном «Жоффруа Гишар»: 18 игр, 7 побед.

    Считаем, что в этом матче риск вполне оправдан. Форма у «Сент-Этьена» неплохая, а «Монако» впал в депрессию. Наша ставка – «2Х + ТБ 2,5» за 4,70.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
    Лишит ли «Сент-Этьен» монегасков надежд на Лигу чемпионов?«Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Провансальцы» не отпустят конкурентов
  • 6,28
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов