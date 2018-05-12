«Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу 12 мая

«Монако»

В средине апреля «монегаски» опять забарахлили. Просто невероятный «влет» «ПСЖ» (1:7), видимо, сильно ударил по самолюбию подопечных Жардима. С того момента «Монако» добыл только одну победу – в последнем туре над «Каном» (2:1).

Но эта победа абсолютно не вселяет уверенности в «монегасков». Победный мяч был забит лишь на 91-й минуте и после удаления в составе «нормандцев».

Календарь и таблица Лиги 1

Предыдущие две игры тоже были с красными карточками. Возможно, именно раннее удаление центрбека «Монако» Жемерсона и сыграло ключевую роль в проигрыше «Генгаму» 1:3. Ну, а матч с «ПСЖ» был наполнен страшной расхлябанностью подопечных Леонарду Жардима.: всего 2 попадания в створ и 2 угловых за все 90 минут игры.

«Сент-Этьен»

«Зеленым» до зоны Лиги Европы рукой подать – два очка. И ситуация складывается на руку команде Жана-Луи Гассе. «Монако» в плохой форме, а главному конкуренту за пятую строчку («Ренну») следующий тур играть в париже против чемпиона нынешнего сезона.

Да и следующий матч у «бретонцев» не легкий – в соперниках будет крепыш «Монпелье». В то время как «Сент-Этьен» в последнем туре сыграет против слабоватого «Лилля».

Оптимизма Гассе добавляет серия без поражений, которая до прошлого тура насчитывала 13 матчей. Досадный проигрыш «Бордо» 1:3 нельзя расценивать как откровенный провал.

«Stеphanois» играли хорошо: перестреляли соперника (16-11 по ударам), немного больше владели мячом (55%), больше использовали стандарты (5-2 по угловым). Следовательно, психологического потрясения у команды не будет.

Прогноз

4,70«2Х + ТБ 2,5»

«Монако» борется за групповой этап Лиги чемпионов, «Сент-Этьен» — за квалификацию Лиги Европы. Потому безразличия на поле быть не должно.

На выезде «зеленые» не так много забивают (15 выездных голов против 27-ми домашних), но в плане результата все ровным счетом также, как и на родном «Жоффруа Гишар»: 18 игр, 7 побед.

Считаем, что в этом матче риск вполне оправдан. Форма у «Сент-Этьена» неплохая, а «Монако» впал в депрессию. Наша ставка – «2Х + ТБ 2,5» за 4,70.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен