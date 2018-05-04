«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 мая

«Севилья»

Игроки «Севильи» на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 48 очков.

Андалузская команда сохраняет шансы на попадание в зону еврокубков, но они не слишком велики, учитывая тот факт, что отставание от идущего шестым «Вильярреала» составляет шесть баллов.

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Важно учитывать, что «Севилья» не побеждала в национальном первенстве с 3 марта. С тех пор команда провела семь игр, четыре из которых проиграла.

Накануне руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Винченцо Монтеллу, назначив на эту должность Хоакина Капарроса.

В лазарете «Севильи» находятся Лионель Кароль и Симон Кьер.

«Реал Сосьедад»

Футболисты «Реал Сосьедада» расположились на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков.

Очевидно, что еврокубковые перспективы команды из Сан-Себастьяна еще более призрачны, поскольку она провела на игру больше, чем «Севилья», а также имеет на два балла меньше.

Однако в последнее время «Реал Сосьедад» демонстрирует хороший уровень игры. Так, команда одержала четыре победы в пяти предыдущих встречах.

Примечателен тот факт, что «попугаи» за этот отрезок уступили только «Малаге» (0:2) – аутсайдеру первенства.

Среди травмированных у «Реал Сосьедада» значатся Джон Гуриди, Иманол Агирретче, Карлос Мартинес, Хаби Прието и Ариц Элустондо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1,70, победа «Реал Сосьедада» — 4,50, ничья – 4,10.

1,83Обе забьют и тотал голов больше 2,5

Действительно, андалузцам важнее набрать три очка, ведь они ближе к еврокубковой зоне, чем соперник. Помочь «Севилье» должны родные трибуны, а также легендарный тренер, работавший с командой еще в начале 2000-х.

В то же время мы считаем, что Капаррос не сможет устранить все проблемы в обороне за столь короткий срок, поэтому ожидаем голов со стороны обоих коллективов. Предлагаем ставить на «обе забьют и тотал голов больше 2,5» за 1,83.

1,87Индивидуальный тотал «Реал Сосьедада» больше 1

Еще один вариант – «индивидуальный тотал "Реал Сосьедада" больше 1» за 1,87. «Севилья» в последнее время много пропускает, так что шансы сохранить ворота в неприкосновенности у нее малы.

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