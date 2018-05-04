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    Поможет ли «Севилье» возвращение Капарроса?

    «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 мая

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    Хоакин Капаррос
    Хоакин Капаррос
    sevillafc.es
    В пятницу, 4 мая, «Севилья» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Реал Сосьедад».

    «Севилья»

    Игроки «Севильи» на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 48 очков.

    Андалузская команда сохраняет шансы на попадание в зону еврокубков, но они не слишком велики, учитывая тот факт, что отставание от идущего шестым «Вильярреала» составляет шесть баллов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Важно учитывать, что «Севилья» не побеждала в национальном первенстве с 3 марта. С тех пор команда провела семь игр, четыре из которых проиграла.

    Накануне руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Винченцо Монтеллу, назначив на эту должность Хоакина Капарроса.

    В лазарете «Севильи» находятся Лионель Кароль и Симон Кьер.

    «Реал Сосьедад»

    Футболисты «Реал Сосьедада» расположились на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков.

    Ближайшие события

    Очевидно, что еврокубковые перспективы команды из Сан-Себастьяна еще более призрачны, поскольку она провела на игру больше, чем «Севилья», а также имеет на два балла меньше.

    Однако в последнее время «Реал Сосьедад» демонстрирует хороший уровень игры. Так, команда одержала четыре победы в пяти предыдущих встречах.

    Примечателен тот факт, что «попугаи» за этот отрезок уступили только «Малаге» (0:2) – аутсайдеру первенства.

    Среди травмированных у «Реал Сосьедада» значатся Джон Гуриди, Иманол Агирретче, Карлос Мартинес, Хаби Прието и Ариц Элустондо.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1,70, победа «Реал Сосьедада» — 4,50, ничья – 4,10.

    1,83Обе забьют и тотал голов больше 2,5

    Действительно, андалузцам важнее набрать три очка, ведь они ближе к еврокубковой зоне, чем соперник. Помочь «Севилье» должны родные трибуны, а также легендарный тренер, работавший с командой еще в начале 2000-х.

    В то же время мы считаем, что Капаррос не сможет устранить все проблемы в обороне за столь короткий срок, поэтому ожидаем голов со стороны обоих коллективов. Предлагаем ставить на «обе забьют и тотал голов больше 2,5» за 1,83.

    1,87Индивидуальный тотал «Реал Сосьедада» больше 1

    Еще один вариант – «индивидуальный тотал "Реал Сосьедада" больше 1» за 1,87. «Севилья» в последнее время много пропускает, так что шансы сохранить ворота в неприкосновенности у нее малы.

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