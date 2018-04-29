«Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанского первенства по футболу 29 апреля

«Алавес»

В марте у басков приключилась неудачная серия из трех поражений подряд, которая прервалась первого апреля выездной ничьей с «Эспаньолом» (0:0).

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После этого «Алавес» дома победил «Хетафе» (2:0) и на выезде одолел «Эйбар» (1:0). Домашний матч с «Жироной» окончился поражением со счетом 1:2, но в последнем матче «Алавес» на выезде разгромил «Лас-Пальмас» (4:0), отправив островитян в Сегунду.

После 34 туров «Алавес» с 41 очком поднялся на 13-е место, обезопасив себя от вылета. Разница мячей 34-47.

2,30«Атлетико» не пропустит Лучший бомбардир команды Мунир Эль-Хадади с 9 голами и 6 передачами. 5 голов и 5 ассистов у Ибаи Гомеса, 3 гола и 7 передач у Альфонсо Педрасы.

Из-за травм в предстоящем матче не сыграют защитники Алексис Руано и Карлос, а из-за перебора карточек — защитник Родриго Эли.

«Атлетико»

У мадридцев апрель получился куда более насыщенными — команда Симеоне сражается на два фронта, и потеряв надежду догнать «Барселону», сосредоточилась на Лиге Европы.

В рамках Примеры матрасники на своем поле обыграли «Депортиво» (1:0), а затем в первом четвертьфинальном матче ЛЕ справились с лиссабонским «Спортингом» (2:0).

В дерби с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Симеое сыграли вничью 1:1, а выезд в Лиссабон завершился поражением со счетом 0:1, которого хватило для выхода в полуфинал.

В чемпионате Испании «Атлетико» дома разгромил «Леванте» (3:0), затем на выезде уже сам был разгромлен «Реал Сосьеададом» (0:3), после чего на своем поле разошелся миром с «Бетисом» (0:0).

1,73Действие в матче в первые 5 минут 00:00 — 04:59 — 0 очков В последнем матче, в рамках полуфинала Лиги Европы «Атлетико» сыграл на выезде вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1), уйдя от поражения в концовке матча.

После 34 туров «Атлетико» с 72 очками расположился на втором месте, на 11 очков отставая от «Барселоны». Разница мячей 54-18.

Лучший бомбардир команды с 19 голами и 8 передачами — Антуан Гризманн. У Анхеля Корреа 8 голов и 4 передачи, у Кевина Гамейро 6 голов и 4 передачи.

В предстоящем матче сыграют из-за травм защитник Филипе Луис и нападающий Диего Коста, из-за перебора карточек — защитник Хосе Мария Хименес.

В первом круге «Атлетико» победил на своем поле со счетом 1:0, в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью — 1:1 в Мадриде и 0:0 в Стране Басков.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,30.

За успех «Алавеса» предлагают 3,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

1,75Обе команды забьют — нет, и ТМ 2,5 Мадридцы не выиграли ни одного из пяти выездных матчей, трижды уступив, а «Алавес» выиграл 7 из последних 10 матчей на своем поле. Баски дадут достойный отпор столичным гостям, встреча скорее всего завершится вничью, забитых голов будет мало, если они будут вообще.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,65 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,50, а также европейский гандикап «победа "Алавеса" +1 гол» — за 1,60.

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