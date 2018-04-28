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    Удержится ли «Монако» на втором месте?

    «Монако» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 апреля

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    Футболисты «Монако»
    aktuality.sk
    В субботу, 28 апреля, «Монако» на своем поле примет «Амьен» в рамках 35-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Амьен».

    «Монако»

    Футболисты «Монако» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 70 очков.

    Несмотря на это, «монегаски» не могут чувствовать себя комфортно, ведь опережают «Лион» и «Марсель» всего на один балл, поэтому могут вылететь из зоны Лиги чемпионов, что стало бы настоящим провалом.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Подопечные Леонарду Жардима два предыдущих матча проиграли, уступив «Пари Сен-Жермен» (1:7) и «Генгаму» (1:3).

    Самое интересное, что до этих неудач на счету «Монако» была беспроигрышная серия, которая насчитывала 17 встреч в национальном первенстве.

    В лазарете «монегасков» находятся Пьетро Пеллегри, Джибриль Сидибе, Адама Траоре, Диего Бенальо, Стеван Йоветич, Бальде Кейта, Даниэль Субашич и Радамель Фалькао. Дисквалификацию отбывает Жемерсон.

    «Амьен»

    Игроки «Амьена» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков.

    Ближайшие события

    Теоретически «единороги» еще могут попасть в зону еврокубков, как и в зону вылета, однако вероятность этого довольно мала, поэтому они могут спокойно доигрывать сезон.

    В четырех последних матчах подопечные Кристофа Пелиссье одержали сразу три победы, переиграв «Лилль» (1:0), «Кан» (3:0) и «Страсбур» (3:1).

    В то же время «Амьен» потерпел поражение от «Лиона» (0:3), не сумев навязать ему борьбы.

    Среди травмированных у «единорогов» значатся Матье Бодмер и Серж Гакпе.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 1,17, победа «Амьена» — 17,00, ничья – 7,20.

    1,90Победа «Амьена» с форой +2

    Данный расклад нам кажется немного странным, ведь в последнее время «единороги» почти не проигрывают, тогда как «монегаски» испытывают явные игровые проблемы.

    Если поражение от «Пари Сен-Жермен» еще можно принять, то вот неудача в игре с «Генгамом» стала полной неожиданностью, даже несмотря на удаление Жемерсона.

    Также не стоит забывать, что этой весной «Монако» смог у себя дома победить «Бордо», «Лилль» и «Нант», но со скромным счетом 2:1. Именно поэтому мы бы присмотрелись к ставке «победа "Амьена" с форой +2» за 1,90.

    2,33Обе команды забьют

    У «Монако» наблюдаются некоторые проблемы в обороне. Команда свой последний сухой матч провела еще в феврале, так что можно поставить на «обе забьют» за 2,33.

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