ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Интрига в бессмыслице: создадут ли команды?

    «Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Лестер Сити Календарь АПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Демарай Грей
    Демарай Грей
    The Independent
    В 36-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» примет «Лестер» на «Селхерст Парк». Матч состоится 28 апреля и начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Лестер».

    «Кристал Пэлас»

    Коллектив Роя Хлджсона практически решил задачу прописки в Премьер-лиге на следующий сезон. Сейчас преимущество перед «Саутгемптоном» из зоны вылета составляет шесть очков, но у «святых» еще одна игра в запасе.

    За последние пять матчей «Кристал Пэлас» дважды сыграл вничью и дважды победил. При этом в соперниках у «стекольщиков» были прямые конкуренты и клубы рангом повыше – «Ливерпуль» (1:2) и «Борнмут» (2:2). «Мерсисайдцев» трогать не будем, но обратим внимание на аналогично бьющие команды: «Борнмут» и «Уотфорд».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с ними закончились по-разному – 2:2 с первыми и 0:0 – со вторыми. Но в обоих играх «орлы» одинаково более сильно проводили вторые таймы. Например, в первых таймах соперники «Кристал Пэлас» нанесли по 11 ударов, в во вторых половинах – в сумме всего 12.

    «Лестер»

    «Лисы» окончательно утратили мотивацию играть в этом сезоне. До зоны еврокубков не добраться (9 очков до квалификационного места), из лиги не вылететь (12 очков отрыва).

    Ближайшие события

    Рассмотрим последние четыре игры. За этот отрезок команда Клода Пюэля выиграла только один поединок (2:0 у «Брайтона»), да и то победа была добыта после 83-й минуты.

    В двух последующих матчах против «Ньюкасла» и «Бернли» последовали проигрыши с одинаковым счетом (1:2). В обоих играх «Лестер» выиграл в количестве ударов, но про играл в их качестве. Например, в матче против «сорок» «лисы» попали в створ всего один раз за 90 минут.

    Последний матч закончился «нулевкой», но эффективность была тоже не на самом высоком уровне (11 ударов, 3 – в створ).

    Прогноз

    3,20«ТБ 2,5 + меньше 4-х карточек»

    В последних двух домашних матчах «Кристал Пэлас» «выхватил» от судей пять «горчичников». «Лестер» в двух выездных – шесть «горчичников» и одно удаление. Но в среднем на чужих стадионах «лисы» получают 1,71 карточки за игру.

    Поскольку обе команды достаточно бьющие, а напряжения практически нет, должны быть голы. Также учитываем, что «ломать» друг друга соперники не должны, однако по инерции пару карточек получат.

    2,05«ТБ 2,5 + ОЗ»

    Ставим на «ТБ 2,5 + меньше 4-х карточек» за 3,20. Если нет желания так рисковать, можно присмотреться к варианту «ТБ 2,5 + ОЗ» за 2,05.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дуэль Венгера и Симеоне
  • 6,84
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
  • «Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»
  • Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов