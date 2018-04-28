«Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля

«Кристал Пэлас»

Коллектив Роя Хлджсона практически решил задачу прописки в Премьер-лиге на следующий сезон. Сейчас преимущество перед «Саутгемптоном» из зоны вылета составляет шесть очков, но у «святых» еще одна игра в запасе.

За последние пять матчей «Кристал Пэлас» дважды сыграл вничью и дважды победил. При этом в соперниках у «стекольщиков» были прямые конкуренты и клубы рангом повыше – «Ливерпуль» (1:2) и «Борнмут» (2:2). «Мерсисайдцев» трогать не будем, но обратим внимание на аналогично бьющие команды: «Борнмут» и «Уотфорд».

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Матчи с ними закончились по-разному – 2:2 с первыми и 0:0 – со вторыми. Но в обоих играх «орлы» одинаково более сильно проводили вторые таймы. Например, в первых таймах соперники «Кристал Пэлас» нанесли по 11 ударов, в во вторых половинах – в сумме всего 12.

«Лестер»

«Лисы» окончательно утратили мотивацию играть в этом сезоне. До зоны еврокубков не добраться (9 очков до квалификационного места), из лиги не вылететь (12 очков отрыва).

Рассмотрим последние четыре игры. За этот отрезок команда Клода Пюэля выиграла только один поединок (2:0 у «Брайтона»), да и то победа была добыта после 83-й минуты.

В двух последующих матчах против «Ньюкасла» и «Бернли» последовали проигрыши с одинаковым счетом (1:2). В обоих играх «Лестер» выиграл в количестве ударов, но про играл в их качестве. Например, в матче против «сорок» «лисы» попали в створ всего один раз за 90 минут.

Последний матч закончился «нулевкой», но эффективность была тоже не на самом высоком уровне (11 ударов, 3 – в створ).

Прогноз

3,20«ТБ 2,5 + меньше 4-х карточек»

В последних двух домашних матчах «Кристал Пэлас» «выхватил» от судей пять «горчичников». «Лестер» в двух выездных – шесть «горчичников» и одно удаление. Но в среднем на чужих стадионах «лисы» получают 1,71 карточки за игру.

Поскольку обе команды достаточно бьющие, а напряжения практически нет, должны быть голы. Также учитываем, что «ломать» друг друга соперники не должны, однако по инерции пару карточек получат.

2,05«ТБ 2,5 + ОЗ»

Ставим на «ТБ 2,5 + меньше 4-х карточек» за 3,20. Если нет желания так рисковать, можно присмотреться к варианту «ТБ 2,5 + ОЗ» за 2,05.



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