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    Испанцы не станут рисковать

    «Арсенал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 26 апреля

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    Анхель Корреа
    Анхель Корреа
    TyC Sports
    В первом полуфинальном матче Лиги Европы в гости к «Арсеналу» 26 апреля пожалует мадридский «Атлетико». Начало матча в 22:05 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Атлетико».

    «Арсенал»

    Второй по престижности клубный евротрофей всегда мало интересовал Арсена Венгера. Но теперь ситуация поменялась. После заявления, что француз покинет команду в конце текущего сезона, практически все британские СМИ и большинство болельщиков дружно начали выражать Венгеру почтение.

    Естественно, француз захочет ответить взаимностью, и обеспечить команде всей своей жизни место в ЛЧ на следующий сезон. А для этого нужно выигрывать Лигу Европы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Если смотреть исключительно по результатам, то «Арсенал» находится в неплохой форме. За последние десять матчей во всех турнирах «канониры» потерпели только два поражения («Брайтон» и «Ньюкасл», по 1:2). Оба случились на выезде. Но на родном «Эмирейтс» у «Арсенала» уже собралась серия из шести побед подряд.

    «Атлетико»

    В последнем туре Примеры «Атлетико» дал шанс «Реалу» приблизится на расстояние одного очка ко второму месту. На родном стадионе команда Диего Симеоне не смогла сломить сопротивление «Бетиса» — 0:0. А перед тем так и вовсе проиграла «Реалу Сосьедад» 0:3.

    Ближайшие события

    В этих матчах «матрасники» выглядели уставшими. За 180 минут двух поединков они смогли попасть по воротам соперников всего четыре раза. На это указывают и офсайды: в матче против «басков» мадридцы попали во «вне игры» четыре раза, в матче против «огурцов» — три раза.

    В Лиге Европы тоже проблем хватало. Если московский «Локомотив» не доставил особых проблем команде Симеоне (3:0; 5:1), то «Спортинг» нервишки потрепал. На «Ванда Метрополитано» «Атлетико» провел сильный матч и выиграл 2:0, а вот на стадионе португальцев «матрасники» пытались отстоять добытое преимущество и чуть не облажались – 0:1.

    Прогноз

    У «Арсенала» не все так гладко, как мы описали. У «Арсенала» сейчас трудное положение: тяжелый календарь и травмы.

    1,96«1 тайм: Ф2 (0)»

    Лазарет пополнился Эль-Ненни, Мхитарян вылетел надолго, а Уилшир и Озил пока под вопросом. Между спарками с мадридским «Атлетико» «пушкари» сыграют против «Манчестер Юнайтед», а после еврокубка примут крепкий «Бернли» и поедут в гости к «Лестеру». У «матрасников» из новых потерь только Хуанфран.

    Три из последних четырех матчей на выезде «Атлетико» проиграл. Симеоне понимает мотивацию «Арсенала» и не станет рисковать на поле соперника. Потому предлагаем поставить на «1 тайм: П1 по ударам». Также предлагаем рассмотреть вариант «1 тайм: Ф2 (0)» за 1,96.

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