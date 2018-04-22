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    «Горожане» сыграют с охоткой

    «Манчестер Сити» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 35-го тура первенства Англии по футболу 22 апреля

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    Габриэл Жезус
    Габриэл Жезус
    AS English — Diario AS
    35-й тур чемпионата Англии сведет на газоне «Этихада» местный «Манчестер Сити» и приезжий «Суонси». Матч состоится 22 апреля и начнется в 18:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Суонси».

    «Манчестер Сити»

    Первое возвращение на «Этихад» уже в рамках чемпиона АПЛ. В этой игре Хосеп Гвардиола вполне может позволить себе поэкспериментировать с игровыми схемами и составом.

    После болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» «горожане» на выезде разобрались с «Тоттенхэмом» (3:1). «Манчестер Сити» имел на «Уэмбли» ощутимое преимущество: 17-8 по ударам, 7-5 по угловым, 3-6 по ударам в створ.

    Это переросло в голы в средине первого тайма (Жезус, Гюндоган). Пропустив ответку от Эриксена, подопечные Гвардиолы снова активизировались и забили третий.

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    Конкретно в этой игре все ожидают полностью резервный состав. Мы так не думаем. У испанского наставника «Сити» есть привычка играть на максимум в каждом матче. Нет, ротация определенно будет, но ждать академию на поле и расслабленности от игроков не стоит.

    «Суонси»

    «Суонси» опять опасно приблизился к зоне вылета. Сейчас команда Карвальяла имеет перед ней преимущество в четыре очка. Но в ближайшие два тура валлийский клуб может растерять всю эту «подушку безопасности», ведь предстоят игры с «Ман Сити» и «Челси».

    Ближайшие события

    После добротного январско-февральского периода, за который «лебеди» добыли три победы и дважды сыграли вничью, наступила «миролюбивая» весна.

    С марта-месяца команда Карвальяла уже трижды сыграла вничью и один раз проиграла. Безусловно, это неплохой результат. Но с другой стороны, вряд ли ничью с «Вест Бромвичем» (1:1) стоит засчитывать в актив. Во-первых, «Суонси» отыгрывался. Во-вторых, показывал невнятную игру (7 ударов, всего 1 – в створ).

    Прогноз

    1,52«Ф1 (-2)»

    Парадоксально часто бывает так, что матчи, когда ничего решать не нужно и можно поиграть в свое удовольствие, получаются самыми успешными и результативными. Этот матч как раз может стать таким. «Манкунианцам» уже ничего не нужно, серьезных соперников в календаре нет.

    Предлагаем поставить на хорошее настроение «горожан» и результативный футбол. Наш выбор – Ф1 (-2) за 1,52.

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