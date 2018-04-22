«Лацио» – «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля

«Лацио»

«Орлята» на данный момент с 64-мя очками занимают 4-ю строку в турнирной таблице итальянского первенства. Они только на один балл опережают 5-й «Интер».

Римляне имеют 6-ти матчевую серию без поражений. В этот отрезок они добыли 3-е победы и 3-е ничьи. Одолели «Боневенто» (6:2) дома, а также «Удинезе» (2:1) и «Фиорентину» (4:3) в гостях. Расписали мировые на выезде с «Кальяри» (2:2), и дома с «Болоньей» (1:1) и «Ромой» (0:0).

Из 16-ти домашних поединков этого сезона «бело-голубые» одержали победы в 8-ми из них. Также еще 4-е матча сыграли вничью и 4-е игры проиграли, разница мячей — 38:17.

В лазарете команды находятся вратарь Федерико Маркетти и полузащитник Алессандро Мурджа.

«Сампдория»

«Дория» после 33-х матчей чемпионата расположилась на 8-й строке турнирки, имея в своем активе 51-н балл. «Сампдория» отстает от 6-го «Милана» на 3-и очка, а 7-й «Аталанты» на одно.

Все прогнозы на Серию А

В последний день марта «блучеркьяти» проиграли в Вероне «Кьево» со счетом 1:2, в следующем туре переиграли на выезде «Аталанту» — 2:1.

Календарь и таблица Серии А

Затем поделили очки с «Дженоа» (0:0), потом уступили в Турине «Ювентусу» (0:3), а в крайнем игровом дне на родной арене одолели «Болонью» со счетом 1:0.

1,72обе забьют: да

В этом сезоне на выезде «Сампдория» выиграла только в 4-х матчах, 3-и раза сыграла вничью и 9-ть поединков проиграла, разница мячей — 19:32.

Из-за травмы колена предстоящую игру пропустит защитник Никола Мурру.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 8,30, а ничья — в 5,90.

1,75«Лацио» победит и ТБ 2.5: да

«Лацио» ведет борьбу с «Ромой» и «Интером» за попадание в ЛЧ на следующий сезон и соперника уровня «Сампы» должен обыгрывать на своей арене.

Римляне не отличаются надежностью в обороне, поэтому не исключено, что они пропустят. Ведь «Сампа» не теряет надежды зацепится за 7-е место, которое даст право на участие в ЛЕ на следующий сезон.

В этом поединке можно поставить — обе забьют: да за 1,72 или «Лацио» победит и ТБ 2.5: да за 1,75.

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