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    Пропустит ли «ПСЖ»?

    «Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу 22 апреля

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    Хавьер Пасторе
    Хавьер Пасторе
    Sports Illustrated
    В рамках 34-го тура французской Лиги 1 «Бордо» 22 апреля примет на своем поле «ПСЖ». Старт поединка намечен на 22:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «ПСЖ».

    «Бордо»

    «Виноделы» находятся в средине таблицы. Но до зоны еврокубков не так уж и далеко – четыре очка. Так что ближайшие три тура станут решающими для команды Густаво Пойета. После «Пари Сен-Жермен» «жирондинцам» предстоит сыграть с прямыми конкурентами: «Дижоном» и «Сент-Этьеном».

    С середины февраля до апреля «Бордо» все не мог выиграть. За шесть матчей того периода «аквитанцы» добыли всего два очка: ничьи с «Анже» и «Ниццей» (по 0:0).

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    Но в последних двух матчах «Бордо» дважды праздновал победу. Подопечные Пойета сначала на своем стадионе обыграли «Лилль» (2:1), а потом внезапно на выезде «треснули» «Монпелье» (3:1).

    «ПСЖ»

    Досрочный чемпион в прошлом туре разгромил «Монако» 7:1. Главной причиной такого успеха стала высокая эффективность игроков Унаи Эмери. Ведь обе команды нанесли по 12 ударов, только «ПСЖ» делал это прицельнее – все семь попаданий в створ стали голами.

    Ближайшие события

    Плюс, грамотное расположение на поле не позволило «монегаскам» бить из удобных позиций – как результат, всего два попадания в рамку ворот парижан.

    Последний матч «ПСЖ» проводил в Кубке Франции. Этот полуфинал против «Кана» (победа парижан 3:1) выдался непростым – «принцы» смогли «дожать» соперника только после 80-й минуты игры. Причем вторая половина вышла значительно лучше первой: 2-6 по ударам в створ.

    А это свидетельствует о том, что «ПСЖ» еще способен в конце сезона добавлять. Только вот смысла нет – потягаться не с кем.

    Прогноз

    1,69«Обе забьют»

    В последних трех матчах «Бордо» был пробит ТБ 2,5. В семи играх «ПСЖ» из восьми последних тоже заходил «верховой» тотал. Несмотря на то, что «жирондинцы» на своем стадионе обычно пропускают меньше (19 голов за 16 игр), считаем вполне основательным поставить на быструю контригру.

    Команда Унаи Эмери пропускала как минимум один гол в пяти играх из шести последних. Потому предлагаем сыграть на том, что парижанам в чемпионате уже ничего не нужно. Наш выбор – «обе забьют» за 1,69.

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