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    На чем приедет Моуринью?

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на полуфинальный матч Кубка Англии 21 апреля

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
    Metro
    21 апреля в рамках 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» условно примет на «Уэмбли» «Тоттенхэм». Начало – в 19:15 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский гранд еще не пропускал в этом розыгрыше Кубка Англии. За предыдущие четыре стадии команда Жозе Моуринью забила десять голов. К помощи переигровок не прибегала. Это если кратко.

    Если длинно, то – начиная с 1/8 финала, Сеу Жозе принялся за свое любимое дело – строить «автобусы». Его матчи против «Брайтона» и «Хаддерсфилда» (победы по 2:0) – это одновременно высший пилотаж и стыд-позор.

    Мастерство состоит в невероятной эффективности игроков, за которую болельщикам «Манчестер Юнайтед» нужно сделать низкий поклон команде «физушников» португальского наставника. В матче с «терьерами» была 100%-ная реализация ударов в створ, в игре против «чаек» «дьяволы» реализовали 2 из трех попаданий по воротам.

    Все прогнозы на футбол

    Обратная сторона медали – это боязнь Моуринью потерпеть неудачу. Как иначе можно объяснить всего лишь пять попаданий в створ ворот соперников за 180 минут двух матчей?! Будьте уверены, в этой игре будет нечто подобное.

    «Тоттенхэм»

    Правда, команда Маурисио Почеттино вполне способна сломать планы португальского гения и расшевелить игру. В рамках АПЛ «Тоттенхэм» в среднем наносит 16,62 удара по воротам соперника за матч. К тому же, игра будет проходить на «Уэмбли», что дает некоторое преимущество «шпорам».

    Ближайшие события

    В крайнем туре Премьер-лиги «лилейно-белые» не воспользовались осечкой «Ливерпуля» в матче с «Эвертоном» и не смогли сократить расстояние в таблице более, чем на одно очко.

    Выездная ничья против «Брайтона» (1:1) может рассматриваться как продуманный ход Почеттино и дополнительный отдых игрокам перед Кубком.

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    Но мы не склонны так думать. Какой может быть отдых, когда выпал шанс догнать команду Клоппа в таблице?.. Да и ход игры говорит о «полной выкладке» игроков – 16 ударов, 6 из них в створ, 64% владения мячом. В любом случае, обида от упущенной возможности должна только подогреть пыл игроков «Тоттенхэма».

    Прогноз

    В последних шести очных встречах в рамках АПЛ непременно выигрывала команда, которая играла дома. По протоколу хозяин этого матча – «Манчестер Юнайтед», но по сути – «Тоттенхэм». Впрочем, за «манкунианцев» говорят другие детали.

    1,92«1Х + ТМ 4,5»

    Только соперники «Бернли» реализуют меньше моментов, чем соперники «Ман Юнайтед» — 5,8% и 6,5% соответственно. И несмотря на то, что игроки Почеттино занимают третье место по ударам в АПЛ, «лилейно-белые» могут стрелять впустую.

    Ведь процент реализации своих моментов у «Тоттенхэма» хуже, чем у «Арсенала» (11,8%), «Эвертона» (12,3%) и даже чем у «Вест Хэма» (12,9%). Потому вполне логичной видим ставку на «1Х + ТМ 4,5» за 1,92.

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