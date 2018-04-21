«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Испании по футболу 21 апреля

«Барселона»

В полуфинале «Барселона» не испытала проблем с «Валенсией» (1:0; 2:0). Счета скромные, но по игре каталонцы в разы превосходили соперника. Например, в первом матче на «Камп Ноу» «блаугранас» просто разнесли гостей по ударам: 17-4. Полный контроль мяча и плохая реализация (7 ударов мимо) обусловили финальный счет первого матча.

На «Месталье» подопечные Вальверде были скромнее и больше были сосредоточены на том, чтобы не дать сыграть сопернику.

Это опять выразилось в контроле мяча (66%) и грамотному расположению на поле («Валенсия» нанесла всего три удара в створ за весь матч). В итоге два момента «Барселона» реализовала и спокойно проследовала в финал.

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Вот до полуфинала проблемы были: и победа «Эспаньола» (1:0) и ничья против «Сельты» (1:1). Но сила земли, то есть – своего поля, помогла «сине-гранатовым» пройти дальше.

«Севилья»

У «Севильи» наоборот – проблемы пошли под финальную стадию. Изначально легкие матчи, наверное, немного расслабили «нервионцев». Потому и возникли небольшие «головные боли» в первом матче с «Леганесом» (1:1) на стадии 1/2.

В той игре команда Винченцо Монтеллы имела серьезное преимущество: 9-17 по ударам. Но ужасная эффективность (всего три удара в створ) не позволила забить больше одного мяча.

Ответка на «Писхуане» прошла в более равной борьбе – «Севилья» осторожничала. В итоге те же три попадания в рамку принесли два победный гола.

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А вот до полуфинальных матчей был неожиданно легкий проход мадридского «Атлетико» (2:1; 3:1). Уступив по моментам в каждой игре, «нервионцы» просто оказались эффективнее «матрасников».

Прогноз

На первый план выйдут эмоциональный заряд и настрой на борьбу. Но исходов на фолы пока нет. Посмотрим с другой стороны. «Барселона» редко когда начинает со стартового спурта: в этом сезоне Ла Лиги каталонцы забили всего шесть голов из 83-х в первые 15 минут матчей. А «Севилья» в этот отрезок пропустила всего четыре гола из 52-х.

2,06«2 тайм > 1 тайма»

Большинство своих голов «сине-гранатовые» забивали во вторых таймах (51 гол). «Нервионцы» 29 голов пропустили тоже во вторые 45 минут. Предлагаем поставить «2 тайм > 1 тайма» за 2,06.

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