«Алавес» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля

«Алавес»

Футболисты Абелардо после 32-х матчей испанского первенства расположились на 15-й строке турнирки, имея в своем активе 38-мь очков. Они уже на 11-ть пунктов оторвались от зоны вылета.

«Славные» в последних трех поединках одержали 2-е победы и один раз сыграли вничью. Началась эта серия в Барселоне, где «Алавес» поделил очки с «Эспаньолом» (0:0). Затем одержал 2-е виктории кряду над «Хетафе» (2:0) дома и «Эйбаром» (1:0) в гостях.

В 16-ти домашних поединках клуб из Витории добыл 8-мь побед, только один раз сыграл вничью и 7-м встреч проиграл. Примечательно, что в последних 9-ти домашних играх, «Алавес» проиграл только один матч.

Защитник Карлос Вигарай и нападающий Рубен Собрино, скорее всего, не сыграют в предстоящем поединке.

«Жирона»

«Жирондинцы» на данный момент занимают 9-е место в турнирной таблице Примеры. В 32-х поединках «Жирона» положила в свою копилку 44-и балла. От 7-й «Севильи» она отстает на 4-е очка.

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«Бело-красные» не могут одержать победу уже в 4-х встречах подряд. Началось все с поражения в Мадриде от «Реала» — 3:6, затем на родной арене расписали мировую с «Леванте» со счетом 1:1.

Потом последовали 2-а поражение подряд от «Реал-Сосьедада» (0:5) в гостях и дома уступили «Бетису» со счетом 0:1.

В гостях «Жирона» одержала всего 4-е победы в 16-ть встречах. Еще добыла 5-ть ничьих и 7-м игр проиграла. В первом круге «Жирона» проиграла «Алавесу» на своем поле со счетом 2:3.

1,85победа «Алавес» в один мяч или ничья: да

В лазарете команды находятся вратарь Хосе Суарес и защитник Карлес Планас.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Алавес», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,50.

За успех «Жироны» предлагают 3,20, а ничью оценивают с коэффициентом 3,15.

«Славные» не проигрывают и не пропускают уже в 3-х поединках подряд, а «жирондинцы», наоборот, имеют 4-х матчевую серию без побед и в 2-х последних играх не могут забить.

Рискнем предложить, что «Алавес» на своем поле не должен проиграть, так как «Жироны» находится сейчас не в лучшей форме. Можно поставить — победа «Алавес» в один мяч или ничья: да за 1,85.

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