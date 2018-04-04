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    Не испугается ли «Спартак» самарского снега?

    «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 4 апреля

    Кубок России Футбол России Крылья Советов Спартак
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    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
    В среду, 4 апреля, «Крылья Советов» примет «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет на стадионе «Металлург», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Спартак».

    «Крылья Советов»

    В текущем розыгрыше Кубка России «Крылья Советов» успешно прошли три раунда, в которых поочередно обыграли «Сызрань-2003» (2:0), «Локомотив» (3:2 д.в.) и «Рубин» (2:1).

    Подопечные Андрея Тихонова выступают в первенстве ФНЛ, являясь одним из его лидеров. На данный момент команда занимает третье место, но отстает от лидера всего на один балл, так что имеет хорошие шансы напрямую пробиться в РФПЛ.

    «Крылья Советов» в ФНЛ не проигрывают с 8 ноября прошлого года. В этом году самарская команда обыграла питерское «Динамо» (3:1), «Тюмень» (2:0), «Сибирь» (1:0) и «Тамбов» (2:0), а также сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0).

    Среди травмированных у «Крыльев Советов» значится только полузащитник Денис Ткачук, но он еще может успеть восстановиться.

    «Спартак»

    Московский «Спартак» в двух матчах Кубка России сезона 2017/2018 одержал победы над «Кубанью» (2:0) и «Спартаком» из Нальчика (5:2).

    Ближайшие события

    В российском первенстве «красно-белые» занимают второе место по итогам 24 сыгранных туров, являясь главным конкурентом лидирующему «Локомотиву».

    В весенней части чемпионата России подопечные Массимо Карреры переиграли «СКА-Хабаровск» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Тосно» (2:1).

    Из Лиги Европы «Спартак» вылетел в конце февраля, когда по сумме двух встреч уступил «Атлетику» (1:3 и 2:1).

    У «красно-белых» после травм восстанавливаются Георгий Джикия и Джано Ананидзе.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Спартака» — 1,87, победа «Крыльев Советов» — 4,60, ничья – 3,30.

    1,98Тотал голов меньше 2

    По своему уровню «красно-белые» действительно превосходят соперника. Все-таки они реально претендуют на чемпионский титул, тогда как самарцы только борются за попадание в элитный дивизион.

    Однако, как нам кажется, определенные шансы у хозяев будут. Во-первых, нас подкупает то, как стабильно они выступают в ФНЛ. Во-вторых, на руку им сыграет домашнее поле, которое, к слову, вряд ли будет в идеальном состоянии из-за снегопада. В-третьих, сам «Спартак» в РФПЛ идет не так мощно, как хотелось бы, ограничиваясь минимальными победами.

    «Крылья» способны надежно замкнуться на своей половине поля и не позволить «Спартаку» создать много моментов. Мы бы поставили на «тотал голов меньше 2» за 1,98.

    1,93Оба тайма меньше 1,5 гола

    Еще один интересный вариант – «оба тайма меньше 1,5 гола». Эта ставка принимается с коэффициентом 1,93.

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