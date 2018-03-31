«Ньюкасл» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 32-го тура АПЛ 31 марта

«Ньюкасл»

С конца октября и до Нового года команда Рафаэля Бенитеса добыла только одну победу и одну ничью, остальное – сплошные «влеты».

Но праздники пошли «сорокам» на пользу, и после этого результаты шибко улучшились. С января-месяца «Ньюкасл» проиграл всего два матча, и то – лидерам АПЛ «Манчестер Сити» (1:3) и «Ливерпулю» (0:2).

Матч с «мерсисайдцами» был совсем недавно – в 29-м туре. В нем «сороки» играли типично закрыто (два удара в створ за всю игру и 29% владения). Причем второй тайм вышел более активным (4 удара), но менее удачным (0 попаданий).

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Последний тур «Ньюкасл» проводил на родном «Сент-Джеймс Парк» против «Саутгемптона». Как и в матче с «Ливерпулем», подопечные Бенитеса нанесли всего семь ударов по воротам соперника. Но значительно улучшили реализацию (в первом тайме точность ударов составила 100%!) и выиграли 3:0.

«Хаддерсфилд»

Это последний шанс для «терьеров» добыть победу в марте. Предыдущие три игры прошли для команды Давида Вагнера довольно безрадостно.

За три мартовских матча «Хаддерсфилд» добыл одно очко – в матче против «Суонси» (0:0). Еще два поединка «терьеры» проиграли с общим счетом 0:4. То, что команда не забивает, не новинка – в двух матчах подряд «Хаддерсфилд» забивал еще в начале января.

Зато пропускать – милое дело. За 31 игру подопечные Вагнера «глотнули» 52 гола. Больше пропустили только «Вест Хэм», «Сток Сити» и «Уотфорд». Также «Хаддерсфилд Таун» находится на 4-й позиции снизу по ударам (в среднем 9,45 за игру).

Прогноз

2,17«1 тайм: Х»

Отличительная особенность последних матчей «Хаддерсфилда» — чередование пропущенных голов в первом тайме с их отсутствием. Вплоть до этого матча на протяжении 11-ти туров «терьеры» чередовали «сухие» первые таймы с пропущенными голами.

В прошлом туре «Кристал Пэлас» занес один мяч за первую половину матча с «Хаддерсфилдом», теперь очередь «сухости». Ставим «1 тайм: Х» за 2,17.

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