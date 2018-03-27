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    Разгромят ли бельгийцы соперника сборной России по ЧМ-2018?

    Бельгия – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта

    Товарищеские матчи Сборная Бельгии
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    Эден Азар
    Эден Азар
    standard.co.uk
    Во вторник, 27 марта, сборная Бельгии на своем поле примет команду Саудовской Аравии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Брюсселе, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Бельгия – Саудовская Аравия.

    Бельгия

    Сборная Бельгии завоевала прямую путевку на чемпионат мира 2018 года, став первой в своей отборочной группе H.

    «Красные дьяволы» идеально провели квалификацию, набрав 28 очков из 30 возможных и забив 43 гола в десяти сыгранных матчах.

    По завершении квалификации подопечные Роберто Мартинеса провели два товарищеских матча, в которых разошлись миром с Мексикой (3:3) и одержали победу над Японией (1:0).

    На предстоящую игру тренерский штаб вызвал всех сильнейших игроков за исключением Джордана Лукаку и Кристиана Бентеке, которые восстанавливаются после травм.

    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии тоже легко прошла отбор на чемпионат мира 2018 года, но стоит признать, что у нее не было сильных соперников.

    Ближайшие события

    «Зеленым соколам» без проблем удалось опередить ОАЭ, Палестину, Малайзию и Восточный Тимор и занять первое место в группе A.

    В февральских товарищеских матчах команда Хуана Антонио Пицци одержала крупную победу над Молдавией (3:0), а также потерпела поражение от Ирака (1:4).

    Накануне Саудовская Аравия на нейтральном поле сыграла вничью с Украиной (1:1), хотя играла значительно хуже.

    Серьезных кадровых проблем у «зеленых соколов» нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бельгии – 1,22, победа сборной Саудовской Аравии – 12,00, ничья – 6,70.

    2,05Победа сборной Бельгии с форой -2

    «Красные дьяволы» сейчас очень сильны. Достаточно взглянуть на их последние результаты, чтобы понять, что эта команда может на равных играть с сильнейшими сборными мира.

    В отборе на ЧМ-2018 подопечные Роберто Мартинеса очень много забивали и лишь раз позволили себе потерять очки.

    А вот «зеленые соколы» в квалификации на чемпионат мира попросту не испытали серьезного сопротивления, тогда как в товарищеских матчах смотрелись блекло, записав себе в актив только победу над молдаванами.

    В гостях подопечным Хуана Антонио Пицци будет сложно рассчитывать на положительный результат, тем более что бельгийцы в этом месяце еще ни с кем не играли, поэтому будут отдохнувшими. Ставим на «победу сборной Бельгии с форой -2» за 2,05.

    1,90Индивидуальный тотал сборной Бельгии больше 2,5

    Также можно взять «индивидуальный тотал сборной Бельгии больше 2,5» за 1,90. Такого соперника «красные дьяволы» должны громить.

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    «Красные дьяволы» дадут урок арабамБельгия – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта
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