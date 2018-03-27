Бельгия – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта

Бельгия

Сборная Бельгии завоевала прямую путевку на чемпионат мира 2018 года, став первой в своей отборочной группе H.

«Красные дьяволы» идеально провели квалификацию, набрав 28 очков из 30 возможных и забив 43 гола в десяти сыгранных матчах.

По завершении квалификации подопечные Роберто Мартинеса провели два товарищеских матча, в которых разошлись миром с Мексикой (3:3) и одержали победу над Японией (1:0).

На предстоящую игру тренерский штаб вызвал всех сильнейших игроков за исключением Джордана Лукаку и Кристиана Бентеке, которые восстанавливаются после травм.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии тоже легко прошла отбор на чемпионат мира 2018 года, но стоит признать, что у нее не было сильных соперников.

«Зеленым соколам» без проблем удалось опередить ОАЭ, Палестину, Малайзию и Восточный Тимор и занять первое место в группе A.

В февральских товарищеских матчах команда Хуана Антонио Пицци одержала крупную победу над Молдавией (3:0), а также потерпела поражение от Ирака (1:4).

Накануне Саудовская Аравия на нейтральном поле сыграла вничью с Украиной (1:1), хотя играла значительно хуже.

Серьезных кадровых проблем у «зеленых соколов» нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бельгии – 1,22, победа сборной Саудовской Аравии – 12,00, ничья – 6,70.

2,05Победа сборной Бельгии с форой -2

«Красные дьяволы» сейчас очень сильны. Достаточно взглянуть на их последние результаты, чтобы понять, что эта команда может на равных играть с сильнейшими сборными мира.

В отборе на ЧМ-2018 подопечные Роберто Мартинеса очень много забивали и лишь раз позволили себе потерять очки.

А вот «зеленые соколы» в квалификации на чемпионат мира попросту не испытали серьезного сопротивления, тогда как в товарищеских матчах смотрелись блекло, записав себе в актив только победу над молдаванами.

В гостях подопечным Хуана Антонио Пицци будет сложно рассчитывать на положительный результат, тем более что бельгийцы в этом месяце еще ни с кем не играли, поэтому будут отдохнувшими. Ставим на «победу сборной Бельгии с форой -2» за 2,05.

1,90Индивидуальный тотал сборной Бельгии больше 2,5

Также можно взять «индивидуальный тотал сборной Бельгии больше 2,5» за 1,90. Такого соперника «красные дьяволы» должны громить.

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