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    Вы спросите любого – тут голов будет много

    Турция – Ирландия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта

    Товарищеские матчи Сборная Турции Сборная Ирландии
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    Мехмед Топал
    Мехмед Топал
    RTE
    В товарищеском поединке сборная Турции 23 марта примет сборную Ирландии. Матч начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на Турция – Ирландия.

    Турция

    «Ay Yıldızlılar» провалили выступления в группе I. За десять поединков они смогли набрать только 15 очков. Этого хватило лишь на четвертое место. После провального отбора многие журналисты предсказывали скорую отставку главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу. Однако румынский специалист сохранил свой пост.

    Именно против румынов турки сыграли первый товарищеский матч после неудачи на групповом отборе на мировое первенство в России. Турция сыграла отвратительно. Убогий первый тайм без единого удара по воротам соперника увенчался пропущенным голом.

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    Вторая половина прошла немного лучше, но еще один мяч все-таки влетел в ворота гостей. Как итог, 0:2 и перепланировка команды. Еще один товарняк «Ay Yıldızlılar» проводили дома против Албании. Матч проходил при тотальном доминировании турков, но закончился их проигрышем 2:3.

    Ирландия

    «Зеленая армия» под предводительством Мартина О’Нила тоже не прошла в финальную часть Чемпионата мира. В своей группе ирландцы смогли на два очка опередить Уэльс, занять второе место и отправиться в стыки.

    Ближайшие события

    Там их ждала неуступчивая сборная Дании. Первый поединок проходил в Копенгагене. Мартин О’Нил смог добыть приемлемый результат. Игроки сборной Ирландии двигались синхронно, стараясь не нарушать построений. Так, разрывы не образовывались и моментов особо не возникало. Результат обнадеживающий – 0:0.

    Однако вторая спарка разбила надежды «айришей» в пух и прах. Фееричное фиаско у себя дома (1:5) не позволило подопечным О’Нила попробовать свои силы в мировом первенстве в России.

    Прогноз

    2,55«ТБ 2,5»

    Ирландия проводит в основном бескомпромиссные товарняки. Последняя ничья в товарищеском матче была еще два года назад. Также можно отметить определенный спад в игре «айришей». То они побеждали швейцарцев (1:0) и вырывали ничьи против Англии (0:0), Словакии (2:2) и Нидерландов (1:1), то уже проигрывают Беларуси (1:2) и Мексике (1:3).

    Одно знаем, в играх этого сбора должно быть много голов. Как минимум на тотал больше 2,5. На это и поставим. Коэффициент на «ТБ 2,5» равен 2,55.

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