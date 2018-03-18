«Ницца» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 18 марта

«Ницца»

В двух стартовых матчах марта «Ницца» одержала две победы с общим счетом 7:3. Вслед за 2:1 против унылого «Лилля», который воюет не только с самим собой, но и с болельщиками, подопечные Люсьена Фавра разобрались с «Генгамом».

Ключом к итоговым 5:2 стала вдохновенная игра форварда Алассана Плеа, оформившего дебютный покер во взрослой карьере. 14-й номер «орлят» дважды воспользовался чудовищными ошибками вратаря «трактористов» Йонссона и еще два — попустительством защитников, которые предоставляли гостям слишком много свободного пространства.

Победа в «Генгаме» позволила «Ницце» обскакать «Монпелье» и сравняться по очкам с занимающим шестое место «Ренном». От «Нанта», который идет пятым, «орлята» отстают всего на один балл.

«Пари Сен-Жермен»

ПСЖ в марте отыграл на два матча больше — три на внутренней арене и один в Лиге чемпионов. Тот, который в Париже вряд ли хотят вспоминать.

После 1:3 с «Реалом» подопечные Унаи Эмери размялись на 20-й команде таблицы «Меце» (5:0 с дублем молодого Нкунку), а затем не без проблем победили «Анжи» (2:1), отыграв почти 75 минут в меньшинстве. К 16-й минуте, когда арбитр удалил ветерана Тиаго Мотту, ПСЖ вел в счете благодаря голу Мбаппе. Он же спустя несколько минут оформил дубль. «Анже» не сдался и впоследствии создал фавориту много проблем, сумев отыграть один мяч – в середине второго тайма в контратаке отличился Токо-Экамби. Впрочем, на большее сил у «Ле Ско» не хватило.

После 30 матчей ПСЖ набрал 80 очков (наколотив при этом 93 мяча и пропустив всего 20) и опережает ближайшего преследователя на 17 пунктов.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение ПСЖ, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 7,80 — 5,60 — 1,34.

1,67Обе команды забьют

Уверены, что ПСЖ, в отличие от того же «Генгама», не предоставят «Ницце» вольностей и не подарят Плеа два мяча, но прекрасная форма «орлят» навевает на мысли о повторении апрельских 3:1. Ставим на «обе команды забьют» за 1,67.

Верите в парижан? Для вас ставки «победа ПСЖ и ТБ 2,5» за приличные 1,81 и «победа ПСЖ в тайме и матче» за 1,90.

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