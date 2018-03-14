ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14-го марта

ПСЖ

Парижане после вылета из ЛЧ от мадридского «Реала» (2:5 по сумме двух матчей), в прошлом туре разгромили аутсайдера Лиги 1 «Мец» со счетом 5:0.

Эта победа стала 7-й подряд для подопечных Унаи Эмери. Общий счет этих встреч — 23:2. Последний раз «красно-синие» теряли очки на внутренней арене в конце января. Тогда столичная команда уступила «Лиону» (1:2) на выезде.

Все 15-ть поединков на «Парк де Пренсе» в этом сезоне принесли парижанам победы. При этом, 10-ть из них с разгромным счетом.

ПСЖ после 29-ти игр чемпионата Франции опережает ближайшего преследователя на 14-ть баллов.

На своем поле «красно-синие» в последних 2-х сезонах переиграли «Анже» (5:1 и 2:0). И в первом круге парижане разгромили оппонента со счетом 5:0.

В лазарете команды находятся полузащитник Лассана Диарра и нападающий Неймар (19 мячей в сезоне).

«Анже»

Футболисты Стефана Мулена после 29-ти игр чемпионата расположились на 14-м месте, имея в своем активе 32-а очка.

Но от опасной зона клуб из одноименного города оторвался только на 4-е пункта.

1,73ПСЖ выиграет оба тайма: да

Примечательно, что «скоисты» не проигрывают уже в 3-х матчах чемпионата Франции. После 2-х побед кряду, одержанных в 27 и 28 туре, над «Лиллем» (2:1) на выезде и «Генгамом» (3:0) дома. В последнем игровом дне «Анже» сыграл вничью с «Бордо» (0:0) на его поле.

«Черно-белые» в этом сезоне на выезде успели провести уже 14-ть поединков. В трех матчах им удалось удержать победы, 7-м игр победителя не выявили и 5-ть встреч проиграли.

Нападающий Пьерик Капелль (2 мяча в сезоне) пропустит предстоящий поединок.

Прогноз

Парижане безусловные фавориты предстоящего поединка. Букмекеры оценили их победу коэффициентом в 1,09. Победа «Анже» — 24,0, ничья — 13,0.

1,85ПСЖ победит и не пропустит: да

ПСЖ после вылета из ЛЧ не будет щадить своих соперников. В прошлом туре досталось «Мецу», который получил в свои ворота 5-ть безответных мячей.

Теперь на очереди «Анже». Наш прогноз — ПСЖ выиграет оба тайма: да за 1,73 или ПСЖ победит и не пропустит: да за 1,85.

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