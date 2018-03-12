ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Музыканты» будут бить «козлов»

    «Вердер» — «Кельн». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Германии по футболу 12 марта

    Бундеслига Футбол Германии Вердер Кельн Календарь Бундеслиги
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Теодор Гебре Селассие
    Теодор Гебре Селассие
    The Straits Times
    В завершении 26-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» 12 марта примет на своем поле «Кельн». Матч начнется в 22:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Кельн».

    «Вердер»

    Бременцы сейчас находятся в неплохой форме: всего одно поражение в последних шести матчах. Но мечтать о верхней части турнирной таблицы еще рановато – до нее еще шесть очков и пять команд.

    По ходу сезона «Вердер» значительно лучшие результаты демонстрировал на своем стадионе – четыре победы в 12-ти матчах. В чужих стенах удалось выиграть только два поединка из 13-ти. Да что там – «музыканты» не проигрывают на родном «Вазерштадионе» с ноября-месяца.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В последнем домашнем матче не обошлось без везения. «Вердер» и «Гамбург» проваляли дурака весь первый тайм (один удар в створ на двоих). А во вторые 45 минут ребята Флориана Кохфельдта выдали ударные полтайма (9 ударов, 3 – в створ), но забили все равно «динозавры». Правда, самим себе. Этот автогол и остался единственным в матче.

    «Кельн»

    В период со средины декабря до конца января показалось, что «Кельн» ожил и готов рваться в Бундеслигу на следующий сезон. Но теперь все стало на свои места – команда Штефана Рутенбека добыла всего одну победу в последних шести матчах.

    Ближайшие события

    Зато – против «Лейпцига». Пропустив уже на 5-й минуте, «козлы» слабовато сыграли первый тайм (два удара в створ). Второй тайм по цифрам вышел аналогичным – те же два удара в створ. Но эффективность была стопроцентной – два гола и победа 2:1.

    В последнем туре случилось с точностью до наоборот – «Кельн» забил ранний гол, но дал «Штутгарту» отыграться и выйти вперед еще в конце первого тайма. Во втором «глотнул» еще один мяч и в ответочку забил сам – 2:3.

    Прогноз

    1,75«Желтые карточки: ТБ 3,5»

    Команды способны выдать хороший матч. Но не думаем, что игра будет открытой. Скорее, тягомотной с большим количеством борьбы. А по этому показателю обеим командам есть, чем похвастаться. «Кельн» входит в пятерку самых неаккуратных команд Бундеслиги – 48 желтых. «Вердер» входит в топ-4 по фолам – 376.

    Предлагаем поставить на победу бременцев по нарушениям и на «желтые карточки: ТБ 3,5» за 1,75.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Очередной последний шанс Венгера
  • 4,81
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии
  • Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов