«Вердер» — «Кельн». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Германии по футболу 12 марта

«Вердер»

Бременцы сейчас находятся в неплохой форме: всего одно поражение в последних шести матчах. Но мечтать о верхней части турнирной таблицы еще рановато – до нее еще шесть очков и пять команд.

По ходу сезона «Вердер» значительно лучшие результаты демонстрировал на своем стадионе – четыре победы в 12-ти матчах. В чужих стенах удалось выиграть только два поединка из 13-ти. Да что там – «музыканты» не проигрывают на родном «Вазерштадионе» с ноября-месяца.

Календарь и таблица Бундеслиги

В последнем домашнем матче не обошлось без везения. «Вердер» и «Гамбург» проваляли дурака весь первый тайм (один удар в створ на двоих). А во вторые 45 минут ребята Флориана Кохфельдта выдали ударные полтайма (9 ударов, 3 – в створ), но забили все равно «динозавры». Правда, самим себе. Этот автогол и остался единственным в матче.

«Кельн»

В период со средины декабря до конца января показалось, что «Кельн» ожил и готов рваться в Бундеслигу на следующий сезон. Но теперь все стало на свои места – команда Штефана Рутенбека добыла всего одну победу в последних шести матчах.

Зато – против «Лейпцига». Пропустив уже на 5-й минуте, «козлы» слабовато сыграли первый тайм (два удара в створ). Второй тайм по цифрам вышел аналогичным – те же два удара в створ. Но эффективность была стопроцентной – два гола и победа 2:1.

В последнем туре случилось с точностью до наоборот – «Кельн» забил ранний гол, но дал «Штутгарту» отыграться и выйти вперед еще в конце первого тайма. Во втором «глотнул» еще один мяч и в ответочку забил сам – 2:3.

Прогноз

1,75«Желтые карточки: ТБ 3,5»

Команды способны выдать хороший матч. Но не думаем, что игра будет открытой. Скорее, тягомотной с большим количеством борьбы. А по этому показателю обеим командам есть, чем похвастаться. «Кельн» входит в пятерку самых неаккуратных команд Бундеслиги – 48 желтых. «Вердер» входит в топ-4 по фолам – 376.

Предлагаем поставить на победу бременцев по нарушениям и на «желтые карточки: ТБ 3,5» за 1,75.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram