«Бавария» — «Гамбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 10 марта

«Бавария»

Мюнхенская команда оторвалась в чемпионате от ближайшего преследователя уже на 20-ть очков. От очередного чемпионства «красных» отделяет всего 3-ти победы в оставшихся 9-ти матчах.

Из последних 12-ти встреч «Бавария» не выиграла только одну. В 24-м туре мюнхенцы не смогли сломить сопротивление берлинской «Герты» (0:0). В других поединках были одержаны победы с общим счетом 28:8.

«Баварии» в среду предстоит провести матч ЛЧ против «Бешикташа» в Стамбуле. В первой встречи этих команд была зафиксирована победа немецкого клуба со счетом 5:0, так что ответная игра превратилась в пустую формальность.

8:0, 5:0, 8:0, 3:1 и 9:2 — это результаты мюнхенских матчей последних лет. Последний раз «Гамбург» смог устоять в 2008 году. Тогда поединок закончился со счетом 2:2.

Не сыграют в предстоящей игре вратарь Мануэль Нойер, полузащитники Хамес Родригес и Кингсли Коман.

«Гамбург»

«Черно-синие» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги. В 25-ти матчах они смогли заработать только 18-ть баллов. От спасительной 15-й строки их отделяет 7-м очков.

Подопечные Бернда Холлербаха имеют 12-ти матчевую серию без побед. За этот отрезок «Гамбург» сыграл 5-ть раз вничью и 7-м матчей проиграл. Только 3-и встречи из 12-ти закончились на ТБ 2,5.

В последнем туре «динозаврам» не удалось переиграть своего прямого конкурента в битве за выживание «Майнц» (0:0). Но этой ничьей «красноштанникам» удалось прервать 3-х матчевую серию поражений.

1,61победа «Баварии» с форой (-2)

В лазарете «Гамбурга» находятся защитники Бьярне Тёльке и Мергим Маврай, полузащитники Николай Мюллер и Олбин Экдаль.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе мюнхенского клуба и предлагают на их победу коэффициент в 1,12. Победа «Гамбурга» оценена в 22,00, ничья — 9,70.

«Бавария» решила свои вопросы с выходом в следующий раунд ЛЧ, поэтому в предстоящем поединке, скорее всего, одержит уверенную победу.

Предлагаем поставить на победу «Баварии» с форой (-2) за 1,61.

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